Χειμώνας μέσα στον Μάη: Η ψυχρή εισβολή «έντυσε» στα λευκά περιοχές της Ελλάδας - Πού έπεσαν χιόνια

Λίγες μόλις ημέρες πριν η χώρα μπει επίσημα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, ο καιρός φαίνεται να έχει… χάσει τον προσανατολισμό του, καθώς πολλές περιοχές της Ελλάδας «ντύθηκαν» ξανά στα λευκά, με θερμοκρασίες που έπεσαν ακόμη και κάτω από το μηδέν.

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, λόγω ψυχρής εισβολής, έφερε χιόνια και παγετό σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει βαθύ χειμώνα, παρά τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Ο υδράργυρος κατέγραψε «βουτιά», ενώ σε αρκετά σημεία το θερμόμετρο έδειξε αρνητικές τιμές, με το τοπίο να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες.

Χιόνια σε Παρνασσό, Ορεινή Κορινθία και Θεσσαλία

Στον Παρνασσό, η εικόνα ήταν απολύτως χειμωνιάτικη, με το βουνό να καλύπτεται από χιονόστρωση 3 έως 5 εκατοστών, προσφέροντας εντυπωσιακές αλλά απρόσμενες εικόνες για την εποχή.

Αντίστοιχα, στην ορεινή Κορινθία, η χιονόπτωση ξεκίνησε από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, μετατρέποντας το τοπίο σε λευκό σκηνικό, με τον δρόμο Φενεού-Ζάχολης να καλύπτεται από χιόνι.

Στη Θεσσαλία, ορεινές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας «ξύπνησαν» με χιονισμένες στέγες, ενώ στο Λιβάδι Ελασσόνας η θερμοκρασία έπεσε στους 0°C, θυμίζοντας βαθύ χειμώνα. Παρόμοια εικόνα και στην ορεινή Καλλιπεύκη του Ολύμπου.

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε περιοχές των Σερρών και του Σέλι Ημαθίας, όπου ο υδράργυρος υποχώρησε έως και τους -3,2°C, καταγράφοντας τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας.

Ο παγετός που σημειώθηκε σε βόρεια ηπειρωτικά τμήματα επιβεβαιώνει το έντονο κύμα ψύχους που επηρεάζει τη χώρα.

Ιστορικό ρεκόρ ψύχους για την Πρωτομαγιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η φετινή Πρωτομαγιά χαρακτηρίστηκε ως η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το οποίο διατηρεί καταγραφές από το 1890.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για την εποχή, το οποίο ωστόσο χάρισε εντυπωσιακές εικόνες από χιονισμένα τοπία μέσα στην άνοιξη, δημιουργώντας ένα σχεδόν «χειμωνιάτικο παράδοξο» λίγο πριν την έλευση του καλοκαιριού.