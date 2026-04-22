Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Δύο διαφορετικές εποχές επικράτησαν την Τετάρτη στη χώρα με τον υδράργυρο στη βόρεια να μη ξεπερνάει τους 12-14 βαθμούς , ενώ στη νότια ξεπέρασε τους 25-27.

Την Πέμπτη, πάντως η θερμοκρασία θα πέσει και στην υπόλοιπη χώρα, με τη συννεφιά και τις βροχές να συνθέτουν ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

@flashgrofficial Μήπως μπήκε ξανά ο χειμώνας στην άνοιξη; Η Πέμπτη θα θυμίζει περισσότερο χειμωνιάτικο σκηνικό, με συννεφιά, βροχές και ακόμα και χιόνια στα βουνά! 🌧️ Στις περισσότερες περιοχές κυριαρχούν οι νεφώσεις και οι βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, με την Πελοπόννησο να δέχεται τα πιο έντονα φαινόμενα. Από το μεσημέρι μπόρες θα εκδηλωθούν και στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. ❄️ Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, κυρίως σε Θεσσαλία και Μακεδονία, δίνοντας έντονα χειμωνιάτικη αίσθηση για την εποχή. 🌙 Από το βράδυ ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται, οι βροχές εξασθενούν και η θερμοκρασία πέφτει αισθητά. 🌡️ Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 13-16°C στα ανατολικά και τους 17-20°C στα δυτικά, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα πνέουν έως 4-6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 7. 📍 Αττική: συννεφιά και βροχές μέσα στην ημέρα, όμως από το απόγευμα ο καιρός ανοίγει (έως 15°C) 📍 Θεσσαλονίκη: βροχή το πρωί, σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά (έως 15°C) 🧥 Συμπέρασμα: μπουφάν, ομπρέλα και λίγη υπομονή! Από την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και επιστρέφει πιο ανοιξιάτικο σκηνικό. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ♬ original sound - Flash.gr

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Tην Πέμπτη, το πρωί βροχές θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι ο βροχές θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, ενώ μπόρες θα σημειωθούν στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πιθανόν το εσωτερικό της Κρήτης.

Λίγες βροχές θα εκδηλωθούν και στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές πάντως και θα περιοριστούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

Άνεμοι και θερμοκρασίες ανά επικράτεια

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στην ανατολική και βόρεια χώρα δε θα ξεπεράσει τους 13-16, ενώ στη δυτική θα φτάσει τους 17-20°C.

Η πρόγνωση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται αρκετή συννεφιά με ασθενείς κατά βάση βροχές μέχρι και το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-15 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρχικά συννεφιά με τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι θα επικρατήσουν και διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και σύντομες μπόρες κυρίως στο εσωτερικό του νομού, με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-15 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

Βελτίωση από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Από την Παρασκευή, ο καιρός θα βελτιωθεί με τις βροχές να περιορίζονται στο νότιο Αιγαίο. Το πρωί θα επικρατήσουν αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα ανέβει λίγο. Το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες εκτός από το νότιο Αιγαίο και κυρίως την Κρήτη όπου θα σημειωθούν σημαντικά ύψη βροχής.