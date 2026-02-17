Χειρόφρενο για τρεις ημέρες τα ταξί στην Αττική – Προειδοποίηση για απεργία διαρκείας

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για τρεις ημέρες, καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 06:00 το πρωί. Την ίδια ώρα, διήμερη πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές της Αττικής προχωρούν σε τριήμερη απεργία σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με τα οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα.

Παράλληλα, την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στην υπόλοιπη χώρα για δύο ημέρες.

Το Συνδικάτο προειδοποιεί, μάλιστα, με κλιμάκωση των αντιδράσεων, προαναγγέλλοντας απεργία διαρκείας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής και μέχρι την ψήφισή του στην Ολομέλεια, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχει καταθέσει.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου η απεργία θα έχει τριήμερη διάρκεια.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει.

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι: