«Χειρόφρενο» σε Ηλεκτρικό, Μετρό, Τραμ το Σάββατο - Τα τελευταία δρομολόγια πριν τη στάση εργασίας

Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 14:00, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, προκειμένου να παρευρεθούν στην κηδεία του συναδέλφου τους που σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, το πρωί της Τετάρτης (26/11).

Σημειώνεται πως η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Οι τελευταίοι συρμοί σε Ηλεκτρικό και Μετρό

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμή 2 και 3 του Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Τι ισχύει με το Τραμ

Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):