«Χειρόφρενο» στο ντελίβερι το μεσημέρι λόγω καύσωνα - Πού ισχύει η απαγόρευση, ποια τα πρόστιμα

Σε καθεστώς έκτακτων περιορισμών τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς το νέο κύμα καύσωνα αναγκάζει το υπουργείο Εργασίας να ενεργοποιήσει ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στις ακραίες θερμοκρασίες.

Από τις 13:00 έως τις 17:00 διακόπτονται υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρωνακτικές υπαίθριες εργασίες στην Αττική, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41-42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς.

Τα έκτακτα μέτρα βασίζονται στην εγκύκλιο για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων και ενεργοποιούνται λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η αναστολή αφορά όλες τις χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, ορυχεία και λατομεία. Παράλληλα, σταματούν οι διανομές προϊόντων με δίκυκλα, ενώ οι παραδόσεις με αυτοκίνητο επιτρέπονται κανονικά κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Η απαγόρευση ισχύει τόσο για φυσικά όσο και για ηλεκτρονικά καταστήματα και τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες με δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα ή εκτέλεσης μετά τη λήξη των περιορισμών.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική παύση δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι και το πλαίσιο των ελέγχων, καθώς σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση της υποχρεωτικής παύσης.

Τηλεργασία και ευελιξία στο ωράριο

Το υπουργείο Εργασίας συστήνει στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την τηλεργασία για όσους εργαζομένους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση της εργασίας το επιτρέπει.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων δήλωση της αλλαγής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος του υπουργείο Εργασίας

Οι συστάσεις της ΓΣΕΕ

Με ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ καλεί εργοδότες και εργαζομένους να τηρήσουν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας, επισημαίνοντας ότι οι υπαίθριες εργασίες θα πρέπει να διακόπτονται όταν οι συνθήκες καθίστανται επικίνδυνες λόγω της θερμικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, υποχρεωτική παύση εργασιών προβλέπεται όταν:

η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40°C με υγρασία τουλάχιστον 20%,

η θερμοκρασία ξεπερνά τους 42°C με υγρασία άνω του 14%,

ο βιοκλιματικός δείκτης θερμικής καταπόνησης (WBGT) υπερβαίνει το 32,2.

Η Συνομοσπονδία συνιστά ακόμη την παροχή άφθονου δροσερού πόσιμου νερού, τη δημιουργία σκιερών ή κλιματιζόμενων χώρων ανάπαυσης, την οργάνωση συχνών διαλειμμάτων, την προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, όπως στέγαστρα, μέσα ατομικής προστασίας, καπέλα, καλύμματα αυχένα και αντηλιακά όπου απαιτείται.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή τήρηση των οδηγιών, καθώς οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται κάτω από τον ήλιο.