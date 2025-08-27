Χειροπέδες πριν την ένοπλη ληστεία: Πώς η ΕΛΑΣ έπιασε σεσημασμένο που παρακολουθούσε επιχειρηματία

Χειροπέδες σε έναν 24χρονο, σεσημασμένο για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες, ναρκωτικά και όπλα, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουν στην ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος φαίνεται να παρακολουθούσε έναν επιχειρηματία και να σχεδίαζε ένοπλη ληστεία στο δρόμο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αρχική ενημέρωση έγινε στη Δίωξη Ναρκωτικών, καθώς ο νεαρός κινούνταν ύποπτα στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων. Η πληροφορία διερευνήθηκε και το πρωινό της 26ης Αυγούστου, οι αστυνομικοί τον παρακολούθησαν και στη συμβολή των Αρκαδίου και Αθηναΐδος στη Βούλα, τον ακινητοποίησαν ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του.

Κατά τη σύλληψη του, ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά σπρώχνοντας με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας κι ένα κλειδί το οποίο ανήκει σε κλεμμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Ακολούθησε έρευνα, παρουσία εισαγγελέα, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 500 ευρώ σε μετρητά, δύο μπλούζες με το έμβλημα της ΕΛ.ΑΣ., δύο ζευγάρια γάντια εργασίας, ένα εργαλείο θραύσης κρυστάλλων και αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι μαζί με ακόμη ένα άγνωστο άτομο από τον Απρίλιο του 2025, παρακολουθούσαν έναν 43χρονο επιχειρηματία με σκοπό την κλοπή ή ληστεία σε βάρος του.