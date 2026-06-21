Ιλίσια: Χειροπέδες σε 19χρονο για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή μαχαιριού

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών πέρασαν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Ιλίσια.

Ο νεαρός, στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 201 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθη, βραδινές ώρες της 20 Ιουνίου κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.



Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 19χρονου και σε έλεγχο στην κατοχή του και εντός οχήματος σε παρακείμενο σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



201 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μαχαίρι και

το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.