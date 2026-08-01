Χειροπέδες σε 24χρονη για κλοπές κοσμημάτων αξίας 38.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 24χρονη Ελληνίδα κατηγορούμενη για κλοπή, καθώς εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπής κοσμημάτων.



Συγκεκριμένα, από την έρευνα προέκυψε ότι η 24χρονη που εργαζόταν σε ξενοδοχείο αφαίρεσε από δωμάτιο όπου διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.



Επιπλέον από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο δράσης αφαίρεσε στις 16 Ιουνίου, από δωμάτιο που διέμενε άλλος αλλοδαπός κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.



Το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση τους, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.



Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.