Χειροπέδες σε 30χρονο που φωτογράφιζε κορίτσια και γυναίκες στην παραλία της Στυλίδας

Ένας 30χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από την αστυνομία στην παραλία της Στυλίδας, στη Φθιώτιδα, αφού τον κατήγγειλε μια νεαρή γυναίκα.



Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας. Μια κοπέλα αντιλήφθηκε πως ο άνδρας βιντεοσκοπούσε και τραβούσε φωτογραφίες και ειδοποίησε την Αστυνομία, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό που δε μένει στην περιοχή. Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από τις γυναίκες που ήταν γύρω του, ενώ αναμένονται περισσότερα ευρήματα από την αρμόδια Εγκληματολογική Υπηρεσία που θα ψάχνει το περιεχόμενο της συσκευής.



Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Στυλίδας, ενώ ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.