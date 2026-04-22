Χειροπέδες σε 35χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα που έδειρε και απείλησε με όπλο τη σύντροφό του

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα σε έναν 35χρονο έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή 19 Απριλίου όταν η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι στο οποίο διέμεναν και να αναζητήσει βοήθεια από πλήρωμα περιπολικού που βρισκόταν στην περιοχή. Όπως ανέφερε, προηγουμένως είχε δεχθεί επίθεση από τον άνδρα ο οποίος φέρεται να την χτύπησε και να την απείλησε με όπλο μέσα στην οικία.

Όταν ο 35χρονος αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις αρχές, προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, τον εντόπισαν ύστερα από έρευνες και προχώρησαν στη σύλληψή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι ο άνδρας είχε τραυματίσει τη γυναίκα, την είχε εξυβρίσει και απειλήσει, ενώ έφτασε στο σημείο να τη σημαδέψει με όπλο, καταγράφοντας μάλιστα την πράξη σε βίντεο.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και 7 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 36,3 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙΑΣ, σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

586 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

257 γραμμ. ηρωίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

6 τραπεζικές κάρτες μαζί με 5 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, καθώς και για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένων άγνωστης προέλευσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.