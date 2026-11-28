Μια ζωή μέσα στη χλιδή, με πανάκριβα αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και μετακινήσεις ακόμη και με ελικόπτερα, παρουσίαζε στα social media η 36χρονη influencer που συνελήφθη στην Εκάλη. Πίσω από τη λαμπερή εικόνα που είχε δημιουργήσει, ωστόσο, φέρεται να κρύβονται πολυετείς απάτες, με θύματα επιχειρηματίες, ιδιώτες, ακόμη και έναν εν ενεργεία βουλευτή.

Η 36χρονη Influencer από τα βόρεια προάστια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, εμφανιζόταν ως επιτυχημένη λογίστρια με επιχειρηματικές διασυνδέσεις και πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες. Φέρεται να κέρδιζε την εμπιστοσύνη ανθρώπων με οικονομική επιφάνεια, πείθοντάς τους να της παραδώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, με την υπόσχεση ότι θα εξασφάλιζαν σημαντικά κέρδη, με τα θύματά της να είναι μεταξύ άλλων ένας βουλευτής αλλά και ένας δημοφιλής γιατρός των βορείων προαστίων.

Η «επένδυση» στο Κολωνάκι

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή ενός εν ενεργεία βουλευτή, ο οποίος καταγγέλλει ότι έχασε περισσότερα από 50.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι θα συμμετείχε σε μια επιχειρηματική επένδυση στο Κολωνάκι.

Μιλώντας στο MEGA, ο βουλευτής περιέγραψε πώς γνώρισε τη 36χρονη, όταν εκείνη νοίκιασε κατοικία ιδιοκτησίας του στην Εκάλη.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε πρόταση επιχειρηματικής συνεργασίας, με τη γυναίκα να του παρουσιάζει ως ιδιαίτερα συμφέρουσα ευκαιρία τη δημιουργία ενός μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι. Μάλιστα, για να τον πείσει, φέρεται να του παρουσίασε ακόμη και συμβόλαιο για το κατάστημα, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του, δεν υπήρχε.

«Μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε πάνω από 50.000 ευρώ. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε και την εικόνα πολυτέλειας που παρουσίαζε η 36χρονη, κάνοντας λόγο για ακριβά ρούχα, επώνυμες τσάντες και πανάκριβα τζιπ, τα οποία χρησιμοποιούσε μέσω leasing.

Ζούσε πολυτελώς στα βόρεια προάστια



Η επιλογή της 36χρονης να κατοικεί σε μία από τις ακριβότερες περιοχές των βορείων προαστίων φέρεται να συνδεόταν και με την προσπάθειά της να αναπτύξει κοινωνικές επαφές με εύπορους ανθρώπους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέσα από τις γνωριμίες της προσέγγιζε υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως επιτυχημένη επαγγελματία με πολλές εταιρείες και ενδιαφέρουσες επενδυτικές προτάσεις.

Η 36χρονη συνελήφθη στην Εκάλη κατά τη διάρκεια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου, όταν διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με το MEGA, οι συγκεκριμένες αποφάσεις προέβλεπαν ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Με υποθέσεις εναντίον της από το 2020

Η φερόμενη δράση της influencer δεν περιορίζεται στην υπόθεση του βουλευτή. Ήδη από το 2020, η 36χρονη έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτες και υπεξαιρέσεις.

Στο επίκεντρο προηγούμενων υποθέσεων βρίσκονται αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, με τη γυναίκα να κατηγορείται ότι εισέπραττε προκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές, χωρίς ποτέ να τους παραδίδει τα οχήματα.

Το 2023, μάλιστα, είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή της ένα πιστόλι.

Και ιερέας ανάμεσα στα θύματα



Οι καταγγελίες σε βάρος της 36χρονης περιλαμβάνουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που φέρονται να έχασαν σημαντικά χρηματικά ποσά, πιστεύοντας ότι θα συμμετείχαν σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου που μίλησε στο MEGA και καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε από τη γυναίκα, ένας Ιταλός φέρεται να έχασε περίπου 40.000 ευρώ για τη δημιουργία εστιατορίου.

Ανάλογες καταγγελίες υπάρχουν και από επαγγελματίες κομμωτές, οι οποίοι φέρονται να έχασαν ποσά που κυμαίνονται από 5.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ μεταξύ των ανθρώπων που φέρεται να εξαπάτησε η 36χρονη βρίσκεται, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ακόμη και ένας ιερέας.

Η 36χρονη influencer παραμένει κρατούμενη και αναμένεται τη Δευτέρα (30.11.2026) να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών.