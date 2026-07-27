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Ηράκλειο: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο - Χειροπέδες σε 46χρονη Γαλλίδα πριν πετάξει για Παρίσι

Μια 46χρονη υπήκοος Γαλλίας φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο, επιδεικνύοντας επιθετική και ανάρμοστη συμπεριφορά.

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IMAGO
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/07) στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, λίγο πριν από την επιβίβαση σε πτήση με προορισμό το Παρίσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, μία 46χρονη υπήκοος Γαλλίας φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο, επιδεικνύοντας επιθετική και ανάρμοστη συμπεριφορά τόσο απέναντι σε συνεπιβάτες της όσο και προς το πλήρωμα της πτήσης.

Το περιστατικό οδήγησε στην άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τη γυναίκα μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

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