Χειροπέδες σε 48χρονη στη Βούλα που άφησε επί 5 ώρες δεμένο τον σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς, οδηγείται σήμερα, 30 Ιουνίου, μία 48χρονη Γλυφαδιώτισσα, η οποία για σχεδόν 5 ώρες άφησε δεμένο μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό της τον σκύλο της.



Ο λόγος για έναν γερμανικό ποιμενικό, τον οποίο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να σώσουν λίγο πριν ξεψυχήσει. Όλα συνέβησαν στη Βούλα, πολύ κοντά σε κατάστημα για ζωάκια συντροφιάς στη λεωφόρο Ευελπίδων, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να βλέπουν το σκυλί σε άθλιες συνθήκες λόγω της πολύωρης παραμονής σε ζεστό, κλειστό χώρο.



Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο σκύλος ήταν δεμένος με αλυσίδα μήκους 30 εκ. στο κάθισμα του οδηγού, ξαπλωμένος χωρίς να κινείται σχεδόν καθόλου, με τα μπροστινά πόδια στον λεβιέ ταχυτήτων και το υπόλοιπο σώμα -μαζί και το κεφάλι- πεσμένο πίσω από το κάθισμα. Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το τζάμι για να δουν εάν υπάρχει αντίδραση από το τετράποδο, τότε αυτό απλά κούνησε τα πόδια του και δεν ανταποκρίθηκε διαφορετικά, με το πλήρωμα του περιπολικού της Άμεσης Δράσης να σπάζει το τζάμι του οδηγού και πίσω απ’ αυτόν.



Το ρολόι έδειχνε περίπου 14.45 το μεσημέρι και σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, το όχημα ήταν σταθμευμένο τουλάχιστον από τις 10.00 το πρωί, με τον γερμανικό ποιμενικό δεμένο μέσα σε αυτό.



Κάποια στιγμή, η 48χρονη Γλυφαδιώτισσα εμφανίζεται και πηγαίνει προς το ΙΧ αυτοκίνητο της, με τους αστυνομικούς να ζητούν τα κλειδιά για να ανοίξουν το όχημα κι αυτή να επιχειρεί να διαφύγει. Τότε την ακινητοποίησαν, της πέρασαν χειροπέδες και την οδήγησαν στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της, με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Επίσης, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας που είναι αρμόδιας για τα ζώα συντροφιάς και διέταξε την οριστική αφαίρεση του απ’ τη 48χρονη.



Το τετράποδο, αφού του προσφέρθηκε φροντίδα και πολλές αγκαλιές, βρίσκεται σε προστατευόμενο χώρο μέχρι να αποφασιστεί εάν και ποιος θα το παραλάβει.