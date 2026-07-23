Χειροπέδες σε 51χρονο για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Εκτελούσε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα

Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Λαγυνά - Δερβένι, στον Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/7).

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς από την προανάκριση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλειά του κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 51χρονος προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 09:00, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της.

Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Έχουν επιβληθεί 596 πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.