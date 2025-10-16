Χειροπέδες σε 54χρονο που «ψείριζε» καταστήματα στο Κολωνάκι

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 12ης Οκτωβρίου 2025, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές σε καταστήματα της περιοχής, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο δράστης, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε τα καταστήματα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες και αφαιρούσε ό,τι πολύτιμο έβρισκε, από μετρητά μέχρι ηλεκτρονικά είδη.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κονσόλα παιχνιδιών με 16 παιχνίδια,



ηλεκτρικό πατίνι,



3 tablet,



2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικά,



2 τηλεοράσεις,



5 οθόνες,



8 πληκτρολόγια,



πίνακας ζωγραφικής,



ζευγάρι γυαλιά ηλίου,



φωτογραφική μηχανή και



κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.