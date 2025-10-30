Χειροπέδες σε 63χρονο... «Illuminati» για ασέλγεια σε βάρος ανήλικου κοριτσιού

Χειροπέδες σε έναν 63χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων, μετά από επιχείρηση στην περιοχή των Πετραλώνων, καθώς σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου εκκρεμούσε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος την περίοδο 2016-2017 είχε προσεγγίσει μία 16χρονη, στην οποία μεταξύ άλλων παρουσιάζονταν ως μέλος των «Illuminati»!

Κάπως έτσι κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της τότε ανήλικης, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πρώτη προσέγγιση είχε γίνει λόγω των φιλικών σχέσεων που είχε με τους γονείς της, με αποτέλεσμα να προβαίνει κατ’ εξακολούθηση σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Πιο αναλυτικά, κατάφερε να πείσει τη 16χρονη ότι γνωρίζει τα... μυστικά του έρωτα όντας «Illuminati» και αυτή να ανεχτεί και να προβεί σε ασελγείας πράξεις σεξουαλικής φύσεως (σ.σ. πεολειχία, αγγίγματα στα γεννητικά της όργανα κ.ά.).



Επίσης, κατέγραφε μέσω τηλεφωνικής συσκευής βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνονταν επίμαχα σημεία του σώματος της ανήλικής, καθώς και ερωτικές πράξεις μεταξύ της ανήλικης και της ενήλικης συντρόφου του γιου του. Γίνεται μνεία ότι για να αποφύγει τη σύλληψή του, ο 63χρονος αποκρυπτόταν επιμελώς, χωρίς να εξέρχεται συχνά της οικίας του.