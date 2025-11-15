Ελλάδα Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Κλοπές Αστυνομία Σύλληψη μετρό

Χειροπέδες σε ανήλικους «πορτοφολάδες» του Μετρό - Τους «τσάκωσαν» αστυνομικοί «επί τω έργω»

Οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν μια 19χρονη στον χώρο του σταθμού και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από την τσάντα της το πορτοφόλι της.

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ηλικίας μόλις 13 ετών, στον Σταθμό Μετρό «Κορυδαλλός», κατηγορούμενοι για κλοπές κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν μια 19χρονη στον χώρο του σταθμού και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από την τσάντα της το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.

Οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στους χώρους του σταθμού, εντόπισαν άμεσα τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

