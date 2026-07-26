Χειροπέδες σε διαρρήκτη στην Ομόνοια - Τον έπιασαν επ' αυτοφώρω να σπάει παράθυρο αυτοκινήτου

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε διαρρήκτης αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή (26/7), όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν επ' αυτοφώρω να έχει διαρρήξει σταθμευμένο όχημα και να αφαιρεί αντικείμενα από το εσωτερικό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Καποδιστρίου, στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στην Ομόνοια και την πλατεία Βάθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά νωρίτερα περίοικοι αντιλήφθηκαν τη διάρρηξη και ενημέρωσαν πυροσβέστες που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Εκείνοι ειδοποίησαν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα δυνάμεις της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να σπεύσουν στο σημείο.

Μόλις έφτασαν στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη μέσα στο όχημα να ερευνά τον χώρο και να αφαιρεί αντικείμενα. Ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ωστόσο η προσπάθειά του έπεσε στο κενό, καθώς ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη επί τόπου, όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press.