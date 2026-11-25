Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια ευρεία αστυνομική έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη 35 ατόμων για υποθέσεις ναρκωτικών και πορνείας. Ανάμεσά στα πρόσωπα που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη είναι και δύο διάσημοι ηθοποιοί, που έχουν πρωταγωνιστήσει σε σειρές που έχουν προβληθεί και στην Ελλάδα.

Ο λόγος για τον ηθοποιό Özcan Deniz, που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Μαύρο τριαντάφυλλο», που λεγόταν στην Τουρκία «Karagül» και παιζόταν για 3 χρόνια μέσα από τη συχνότητα του STAR αλλά και την Deniz Çakır, γνωστή από τον ρόλο της Ιφέτ στη σειρά «Η χαμένη αθωότητα» που έπαιζε ο ΑΝΤ1, αλλά και από τον «Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή». Οι συλλήψεις έγιναν στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι συλλήψεις έγιναν την Τρίτη (24.11.2026) στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 35 άτομα και μέχρι στιγμής, 24 από τους 35 υπόπτους έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Η έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τα αδικήματα της «πορνείας», της «διακίνησης ναρκωτικών», της «προμήθειας ναρκωτικών ουσιών» καθώς και της «χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών».

Τα ονόματα των 24 συλληφθέντων είναι τα εξής: Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İmazhariz Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu και Özden Cerrahoğlu.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, το Τμήμα Διερεύνησης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων διεξήγαγε έρευνες για τα αδικήματα της πορνείας, της διακίνησης, της προμήθειας και της χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών.

«Βάσει των απολογιών των υπόπτων, των καταθέσεων προσώπων που διέθεταν πληροφορίες, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης από κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια, καθώς και των μαρτυριών προστατευόμενων μαρτύρων, κινήθηκε έρευνα για υποψίες χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 35 υπόπτους και ενημερώνεται το κοινό ότι η έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.