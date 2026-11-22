Χειροπέδες σε δύο ανήλικους, 16 και 13 ετών, οι οποίοι αφαίρεσαν, βίαια, αλυσίδα λαιμού από 83χρονη έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή και ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση της ηλικιωμένης γυναίκας για βοήθεια.

Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι, το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, κινούμενοι έξω από τον Σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, πλησίασαν την 83χρονη γυναίκα και με χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.