Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα: Οδηγούσε μεθυσμένος επί 300 μ. στις γραμμές του τρένου

Δεν καταλάβαινε τι έκανε ο 29χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1) μπήκε στις γραμμές του τρένου και κινήθηκε σε αυτές με το όχημα για περίπου 300 μέτρα.



Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, με αστυνομικούς της Τροχαίας να τον συλλαμβάνουν για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Μάλιστα, λόγω των... κατορθωμάτων του, υπήρξε παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 29χρονο Αμερικανό μπασκετμπολίστα, ο οποίος αγωνίζεται σε σύλλογο της Α2 κατηγορίας και μάλιστα έχει εξαιρετικά στατιστικά και φήμη δεινού σκόρερ. Το απίστευτο, όμως, είναι ότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. «στερείται των νόμιμων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή στη χώρα»!



Να σημειωθεί, ότι εκτός των άλλων οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς ή μέτρηση έδειξε 0.56mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σε βάρος του δικογραφία.