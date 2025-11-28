Φλόριντα: Χειροπέδες σε καθηγήτρια φυσικής αγωγής για άσεμνα μηνύματα και φωτογραφίες σε 13χρονο

Στη φυλακή οδηγήθηκε μία 22χρονη καθηγήτρια φυσικής αγωγής, η οποία φέρεται να έστελνε μηνύματα και φωτογραφίες ακατάλληλου περιεχομένου σε 13χρονο μαθητή της.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οσεόλα στη Φλόριντα, η Yezmar Angeanis Ramos-Figueroa, γυμνάστρια στη Χριστιανική Ακαδημία Σέντραλ Πόιντ, συνελήφθη την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, εβδομάδες αφότου η μητέρα του 13χρονου αγοριού ειδοποίησε την αστυνομία.



Στη συνέχεια, η καθηγήτρια παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε στείλει μήνυμα και μια φωτογραφία στον μαθητή, για τον οποίο η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ήταν ανήλικος που φοιτούσε στο Γυμνάσιο.



Η 22χρονη γυμνάστρια καταδικάστηκε για δύο κακουργήματα, για διανομή άσεμνου υλικού σε ανήλικο και για μετάδοση επιβλαβούς υλικού σε ανήλικο και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Οσεόλα με εγγύηση 10.000 δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής.

Στην ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη αναφέρεται ότι: «Στις 26 Νοεμβρίου 2025, οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Osceola συνέλαβαν την 22χρονη Yezmar Angeanis Ramos-Figueroa (17/7/2003), από το Kissimmee, για διανομή άσεμνου υλικού σε ανήλικο και μετάδοση επιβλαβούς υλικού σε ανήλικο. Και οι δύο κατηγορίες είναι κακουργήματα. Η κα Ramos-Figueroa ήταν καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην Χριστιανική Ακαδημία Central Point και επικοινώνησε μέσω κινητού τηλεφώνου με έναν 13χρονο μαθητή, που φοιτούσε στο ιδιωτικό σχολείο.



Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν από τη μητέρα του θύματος για την ακατάλληλη επαφή στα μέσα Οκτωβρίου. Αφού μίλησαν με το θύμα, οι αστυνομικοί έλαβαν μηνύματα κειμένου και φωτογραφίες που στάλθηκαν στο τηλέφωνο του θύματος από την κα Ramos-Figueroa. Η κα Ramos-Figueroa συναντήθηκε με τους αστυνομικούς σήμερα το πρωί και ανακρίθηκε. Παραδέχτηκε ότι έστειλε μηνύματα και μια φωτογραφία στο θύμα, το οποίο είναι ανήλικο. Έχει μεταφερθεί και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Osceola».