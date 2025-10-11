Χειροπέδες σε λαθρέμπορο τσιγάρων - Μετέφερε χιλιάδες πακέτα με το όχημά του

Χειροπέδες πέρασαν τα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε έναν άνδρα, ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη σε περιοχή της Ξάνθης, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν περίπου 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες με καπνό, βάρους 45 κιλών, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα από χώρο μεταφορικής εταιρείας.



Στον ίδιο χώρο παραλαβής, βρέθηκαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.



Κατασχέθηκαν συνολικά 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.