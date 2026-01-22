Χειροπέδες στον Ουκρανό που κατηγορείται για τον φόνο του 64χρονου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Ρόδο

Χειροπέδες στον 49χρονο Ουκρανό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Ρόδο, πέρασαν άνδρες της γερμανικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό και στη συγκεκριμένα στο Μόναχο, με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζει τα ίχνη του και να εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Αυτό εκτελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) από άνδρες της γερμανικής αστυνομίας, οι οποίοι αξιοποίησαν της πληροφορίες του ελληνικού FBI. Πλέον ξεκινάει η διαδικασία της έκδοσης του στην Ελλάδα.

Τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου «πρόδωσαν» τον δράστη

Οι αστυνομικοί, αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, κατάφεραν να διαλευκάνουν την υπόθεση, δίνοντας απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 64χρονου.

Ο 64χρονος Κωνσταντίνος Τσιαντής, θύμα της δολοφονίας στη Ρόδο που αρχικά είχε θεωρηθεί τροχαίο. Φωτό: rodiaki.gr

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση διαδραμάτισαν τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου, τα οποία βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το όχημα και όχι επάνω σε αυτό, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Τα αίτια της δολοφονίας αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ θύτη και θύματος.