Χειροπέδες στους διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου με μετανάστες στην Κρήτη - Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου με μετανάστες που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/2) στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr οι άνδρες του λιμενικού σώματος κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που έλαβαν από τους μετανάστες διαπίστωσαν πως ένας 25χρονος από το Νότιο Σουδάν και ένας 19χρονος από το Σουδάν ήταν οι διακινητές. Οι δύο άνδρες είναι αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν 50 άτομα και ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες της Πέμπτης από την περιοχή του Τομπρούκ στη Λιβύη.

Φωτό: patris.gr

Πώς έγινε το ναυάγιο

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν δεκάδες μετανάστες εξέπεμψε SOS στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων στο νομό Ηρακλείου.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Frontex. Οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ.

Φωτό: patris.gr

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των ατόμων στο φορτηγό πλοίο, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι άτομα (16 άνδρες και 4 ανήλικοι, 11 Αιγύπτιοι και 9 υπήκοοι Σουδάν) διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.