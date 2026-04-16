Χειρουργός Γιώργου Μυλωνάκη: «Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε - Κρίσιμες η 6η και 7η ημέρα»

Για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, που κλείνει ένα 24ωρο νοσηλείας στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τον επιτυχημένο εμβολισμό ανευρύσματος στον εγκέφαλο, μίλησε ο Επεμβατικός, Νευροακτινολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ και χειρουργός του κ. Μυλωνάκη, Ευτύχιος Αρχοντάκης.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, «σκοπός με το χειρουργείο ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος. Το δεύτερο είναι να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».



Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του κ. Μυλωνάκη τονίζοντας ότι «επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία χρονικά ορίζονται στην 6η-7η ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία».



Διευκρίνισε, πάντως, πως «θα περίμενα να περάσουν 2 εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που είναι ongoing και πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».



Διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση «κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα», ο κ. Αρχοντάκης είπε ότι «η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία».



Ερωτηθείς για την εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο, είπε ότι «είχε μια νευρολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο» σημειώνοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να μείνει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».