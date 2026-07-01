Χέλμοντ - Παναθηναϊκός 0-4: Ποδαρικό με το δεξί ο Νίστρουπ στον πράσινο πάγκο με Αντίνο μπροστάρη

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 της ολλανδικής Χέλμοντ Σπορ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξε με το καλημέρα μερικά στοιχεία που θέλει να έχει η ομάδα του.

Το σύστημα που επέλεξε ο προπονητής των πρασίνων ήταν το 4-2-3-1 με τον Πένια να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά ήταν ο Μπινιάρης δεξιά ο Καλάμπρια και Τουμπά και Κάτρης ήταν στα στόπερ. Στο κέντρο ξεκίνησε ο Τσιριβέγια και ο Σιώπης, ενώ Ζαρουρί, Γιαγκούσιτς και Ταμπόρδα ήταν πίσω από τον Ανδρέα Τεττέη.

Οι πράσινοι ήταν κυρίαρχοι σε όλο το ματς, κάτι φυσιολογικό καθώς η ολλανδική ομάδα ήταν εμφανώς χαμηλότερης δυναμικότητας. Παρόλα αυτά ο Νίστρουπ ήθελε να βγάλουν οι ποδοσφαιριστές όλα όσα δούλεψαν τόσες μέρες στις προπονήσεις. Θέλει ο τερματοφύλακας να συμμετέχει στο build up, ο Ταμπόρδα να γίνεται δεύτερος επιθετικός και να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού φαίνεται πως θέλει η ομάδα του να έχει τον απόλυτο έλεηχο του αγώνα επομενως ζητλα να πιέζουν ψηλά οι παίκτες του και να ανακτά την κατοχή.

Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο έκτο λεπτό όταν μια κεφαλιά του Τουμπά την οποία έδιωξε στην γραμμή ο αμυντικός και κατέληξε στον Ταμπόρδα, που πλάσαρε και σκόραρε. Στο 9' ο Τεττέη με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-2 το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι μόνοι που παρέμειναν στον αγωνιστικο χώρο ηταν οι Ταμπόρδα και Τουμπά και πέρασαν αλλαγή οι Τσάβες, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Τσάπρας, Καμαρά, Κοντούρης, Σιώπης, Αντίνο και Παντελίδης. Ο Παντελίδης που αγωνίστηκε ως επιθετικός σκόραρε όμως το γκολ του ακυρώθηκε γιατί ήταν σε θέση οφσάιντ. Μετά από αυτό ανέάβε δράση ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντίνος έβαλε το πρώτο του γκολ στο 74' με τρομερό σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα των Ολλανδών, ενώ στο 85' έβαλε και δεύτερο γκολ με ψύχραιμο πλασέ για το τελικό 0-4.