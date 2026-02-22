Χεορχίνα Ροντρίγκεζ: Από πωλήτρια στη Gucci στην... πλουσιοπάροχη ζωή με τον Ρονάλντο

Πολλά έχουν ειπωθεί για το παρελθόν της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, της γυναίκας που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο. Άλλοι μιλούν για καριέρα στο μόντελινγκ και συνεργασία με τη Gucci πριν από τη γνωριμία τους. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται διαφορετική.

Η Χεορχίνα δεν ήταν μοντέλο του οίκου. Εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα Gucci σε πολυκατάστημα της Μαδρίτης, με ωρομίσθιο 10-15 ευρώ. Μια μέρα, ενώ ετοιμαζόταν να σχολάσει, έμεινε μισή ώρα παραπάνω για να εξυπηρετήσει έναν VIP πελάτη. Εκείνος ήταν ο Ρονάλντο.

🔙📸 Georgina Rodriguez working at Gucci, where she met Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Rwx5GEHKxI — TCR. (@TeamCRonaldo) February 18, 2026

Η ίδια έχει περιγράψει την πρώτη τους συνάντηση ως «κεραυνοβόλο». Ντροπαλή, με «πεταλούδες στο στομάχι», απέναντι σε έναν άνδρα σχεδόν δύο μέτρων που μπήκε στο κατάστημα με τον γιο και φίλους του. Η έλξη ήταν αμοιβαία, αλλά η σχέση τους δεν μπορούσε να ζήσει εύκολα μακριά από τα φώτα.

Για μήνες συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά με το λεωφορείο. Στο τέλος της βάρδιας, όμως, την περίμενε στο πεζοδρόμιο μια Bugatti 1,5 εκατ. ευρώ. «Έφτανα με το λεωφορείο και έφευγα με Bugatti», έχει πει χαρακτηριστικά.

Για να βγουν ραντεβού, επιστράτευαν… μεταμφιέσεις. Σε μια από τις πιο γνωστές εξόδους τους στη Disneyland Paris, ο Πορτογάλος σταρ φόρεσε περούκα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Μάταια. Σήμερα, σχεδόν μια δεκαετία μετά, η μεταμόρφωση είναι εντυπωσιακή. Η Χεορχίνα δεν είναι η υπάλληλος που έμενε για υπερωρία στη Serrano. Είναι η ίδια VIP. Όπως λέει: «Πριν πουλούσα τσάντες. Τώρα τις απολαμβάνω».