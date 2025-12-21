Χεορχίνα Ροντρίγκεζ: «Tο λιγότερο που μπορούσε να κάνει o Ρονάλντο για μένα ήταν αυτό το μονόπετρο»

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ με ένα τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων 30 καρατίων, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης και ότι το 31χρονο μοντέλο με καταγωγή από την Αργεντινή - Ισπανία πρόκειται σύντομα να παντρευτεί τον 40χρονο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή.

Η Τζορτζίνα φωτογραφήθηκε για το Elle Spain και στην συνέντευξη που έδωσε, αστειεύτηκε ότι ένα τέτοιο δαχτυλίδι ήταν «το λιγότερο που μπορούσε να κάνει» για εκείνη ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού περίμενε τόσον καιρό για να της κάνει την πρόταση γάμου. «Μου πήρε πολύ χρόνο να επεξεργαστώ το τεράστιο μονόπετρο που μου έδωσε. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που το άφησα στο δωμάτιό μου και δεν το άνοιξα στο φως του ήλιου μέχρι την επόμενη μέρα» λέει γελώντας.

Μιλώντας για τον μακροχρόνιο έρωτά τους, η Τζορτζίνα είπε: « Ένιωσα μια σύνδεση που ξεπερνούσε κατά πολύ τη σωματική έλξη. Δεν μπορώ να πω ότι προέβλεψα το πεπρωμένο μου ή ότι ήξερα ότι δέκα χρόνια αργότερα θα είχαμε πέντε παιδιά, αλλά βίωσα ένα ανεξήγητο συναίσθημα. Ήταν σαν οι ψυχές μας να μιλούσαν η μία στην άλλη πριν καν συναντηθούν τα μάτια μας. Κάτι μέσα μου αναγνώρισε κάτι μέσα του και από εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι αυτή η σύνδεση ήταν εντελώς διαφορετική και μοναδική.»

Με πέντε παιδιά, επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδια, δεν επιτρέπει ποτέ στον εαυτό της να ξεκουραστεί και παραδέχεται: «Είμαι ένας ανεμοστρόβιλος που δεν σταματά ποτέ. Το ότι έχω βοήθεια δεν σημαίνει ότι δεν έχω τίποτα να φροντίσω. Ανάμεσα στη μεγάλη μου οικογένεια, τα επαγγελματικά μου ή τη νέα μου εταιρεία ( γραφείο πολυτελών ακινήτων), δεν είμαι ποτέ ξεκούραστη. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ η δραστηριότητα, που νιώθω πολύ τυχερός άνθρωπος.»