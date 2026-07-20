Χερσόνησος: Συνελήφθη 37χρονος Βρετανός για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στο παιδί τους

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 37χρονο υπήκοο Βρετανίας, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Ανισαρά Χερσονήσου, τη νύχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς με την κατάσταση της υγείας της να μην προκαλεί ανησυχία.