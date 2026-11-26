Η παράδοση του 5.000ού αυτοκινήτου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία η Chery έχει καταφέρει να αναπτύξει την εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα, με αφετηρία τον Μάιο του 2025, όταν ξεκίνησε το ταξίδι της στην αγορά της χώρας μας.

Τον ίδιο μήνα ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση γνώρισε και το Chery Tiggo 4, η αιχμή του δόρατος της Chery στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς αναδείχθηκε ως το 3ο δημοφιλέστερο μοντέλο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, στο σύνολο της ελληνικής αγοράς (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις).

Οι επιτυχίες της Chery τον Οκτώβριο του 2026 στην ελληνική αγορά συνοψίζονται ως εξής:

• 5η θέση στην Ελλάδα σε ταξινομήσεις στο κανάλι λιανικής με 335 οχήματα

• 3η θέση για το Chery Tiggo 4 σε ταξινομήσεις στην Ελλάδα με 507 οχήματα (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις), ανεξαρτήτως κατηγορίας

• 3η θέση για το Chery Tiggo 4 σε ταξινομήσεις λιανικής στην Ελλάδα με 236 οχήματα

Chery Tiggo 4

Οι πυλώνες της επιτυχίας

Με αποκλειστικό εισαγωγέα στην ελληνική αγορά το Spanos Group, η Chery έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

• Σύγχρονη γκάμα αξιόπιστων μοντέλων με έμφαση στην ασφάλεια

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική

• Κορυφαία εγγύηση 12 ετών

• Ολοκληρωμένο οικοσύστημα After Sales

Το εσωτερικό του Chery Tiggo 4

Εισαγωγικό μοντέλο στον κόσμο της Chery στη χώρα μας αποτελεί το Chery Tiggo 4, ένα πλήρως υβριδικό SUV με μήκος 4,32 μέτρα που ενδείκνυται για τις καθημερινές μετακινήσεις, δίχως να στερείται εκδρομικού ταλέντου. Με τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ (έκδοση Comfort), το Chery Tiggo 4 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης τιμής-αξίας που επιδιώκει να προσφέρει η Chery, καθώς διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα προσιτό κόστος απόκτησης.

Για όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με πιο έντονο οικογενειακό προσανατολισμό η Chery διαθέτει στην ελληνική αγορά το Chery Tiggo 7

Για όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με πιο έντονο οικογενειακό προσανατολισμό η Chery διαθέτει στην ελληνική αγορά το Chery Tiggo 7, τόσο σε full hybrid όσο και σε plug-in υβριδική έκδοση. Η πρώτη αποδίδει 224 ίππους, συνδυάζοντας τις υψηλές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, η οποία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP δεν ξεπερνά τα 5,7 λτ./100 χλμ. Από την άλλη πλευρά, η plug-in hybrid έκδοση αποδίδει 279 ίππους, προσφέροντας τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για έως 90 χλμ. και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 1.200 χλμ., βάσει του κύκλου WLTP.

Tο Chery Tiggo 8 PHEV, είναι ένα ευρύχωρο SUV με δυνατότητα φιλοξενίας έως επτά επιβατών

Τις ανάγκες των μεγαλύτερων οικογενειών έρχεται να καλύψει το Chery Tiggo 8 PHEV, ένα ευρύχωρο SUV με δυνατότητα φιλοξενίας έως επτά επιβατών. Εξοπλίζεται με ένα προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης απόδοσης 279 ίππων και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 26,6 kWh, εξασφαλίζοντας έως 124 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης (στον κύκλο WLTP).

Στην κορυφή της γκάμας της Chery τοποθετείται το Chery Tiggo 9 PHEV, το μεγαλύτερο (επίσης 7θέσιο) και πιο πολυτελές SUV της μάρκας, το οποίο προτάσσει επιβλητική σχεδίαση, κορυφαία επίπεδα άνεσης και προηγμένη τεχνολογία. Με πρωταγωνιστή ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης, αποδίδει συνδυαστικά 428 ίππους και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δλ., προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας του. Η μπαταρία των 34,46 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 148 χλμ. (στον κύκλο WLTP), ενώ η συνολική αυτονομία υπερβαίνει τα 1.000 χλμ., διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο χρήσης του.

Στην κορυφή της γκάμας της Chery τοποθετείται το Chery Tiggo 9 PHEV, το μεγαλύτερο (επίσης 7θέσιο) και πιο πολυτελές SUV της μάρκας

Με επίκεντρο την προστασία τόσο των επιβατών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, τα μοντέλα της Chery φέρουν ένα εκτενές δίχτυ προστασίας. Επί παραδείγματι, το Chery Tiggo 7 διαθέτει πλαίσιο από 60% χάλυβα υψηλής αντοχής, έως και 8 αερόσακους, καθώς και ένα πλήρες πακέτο τεχνολογιών ADAS που λειτουργεί ως φύλακας άγγελος, αποτρέποντας την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπροσθέτως, με ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της Chery τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους οδηγούς, όλα τα μοντέλα της προσφέρονται με εγγύηση 12 ετών (7έτη εργοστασιακή συν 5 από το Spanos Group) ή 150.000 χλμ. Τέλος, η Chery Greece διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο After Sales με περισσότερους από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα και πληρότητα ανταλλακτικών που υπερβαίνει το 95%.