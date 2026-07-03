Chery Park: Μια γιορτή του αυτοκινήτου, της φύσης και της οικογένειας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Chery Park, το πρώτο ανοιχτό φεστιβάλ της Chery σε ελληνικό έδαφος, στο οποίο έγινε και η πρώτη πανελλαδική εμφάνιση του Νέου Chery Tiggo 7 Hybrid. Εκατοντάδες άνθρωποι, φίλοι της μάρκας, λάτρεις του αυτοκινήτου και της τεχνολογίας, υποψήφιοι αγοραστές που θέλουν να γνωρίσουν τα νέα μοντέλα, και οικογένειες που βρήκαν έναν τρόπο να περάσουν μια μέρα στη φύση με ευχάριστες δραστηριότητες, βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου στον όμορφο χώρο του Glasshouse, στο Anassa City Events.

Η έναρξη του μοναδικού αυτού event έγινε το βράδυ της Παρασκευής 19/6, με ένα λαμπερό και κεφάτο Opening Party για φίλους, πελάτες, δημοσιογράφους και επώνυμους προσκεκλημένους της Chery Greece. Την παρουσίαση ανέλαβαν η Δώρα Κατσικογιάννη και ο Παναγιώτης Χατζηδάκης, το επιτυχημένο ραδιοφωνικό δίδυμο που έδωσε το δικό του, ενθουσιώδη τόνο στη βραδιά. Κι όταν ανέβηκε στη σκηνή ο διευθύνων σύμβουλος του Spanos Group, κ. Γιώργος Σπανός, μίλησε με συγκίνηση για την πορεία της Chery στην Ελλάδα αυτή την πρώτη χρονιά παρουσίας της, και για την αγάπη με την οποία έχει αγκαλιάσει το κοινό τη μάρκα.

Φυσικά, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το Νέο Chery Tiggo 7 Hybrid, το οικογενειακό C-SUV που ήρθε για να προσφέρει έναν ακαταμάχητο συνδυασμό υβριδικής τεχνολογίας, χώρων, ασφάλειας και πλούσιου εξοπλισμού, με τιμή που ξεκινά από τις 25.990€.

Ο Product Manager της Chery Greece, κ. Βασίλης Αγγελής, ανέλαβε να συστήσει το νέο μοντέλο στους παρευρισκόμενους, παραθέτοντας παράλληλα και κάποια εντυπωσιακά στοιχεία για την εταιρεία, με την ευκαιρία των πρώτων γενεθλίων της στην ελληνική αγορά. Η μετάβαση από την προϊοντική παρουσίαση στη διασκέδαση έγινε με ένα… Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid: Χάρη στη λειτουργία V2L το αυτοκίνητο έδωσε ρεύμα στη μεγάλη σκηνή, στον κήπο του Glasshouse, και εκεί εμφανίστηκαν οι Alcatrash! Το αγαπημένο συγκρότημα ερμήνευσε ελληνικές και ξένες επιτυχίες με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, ξεσηκώνοντας το κοινό, ενώ στη συνέχεια ο DJ Pitsi ανέλαβε να κρατήσει αμείωτο το κέφι.

Το Σαββατοκύριακο, από το πρωί το πρόγραμμα είχε test drive. Τόσο για όσους είχαν φροντίσει να κλείσουν τη θέση τους αρκετές ημέρες νωρίτερα, όσο και για εκείνους που βρέθηκαν στον χώρο και βρήκαν ελεύθερο slot. Η επιλεγμένη διαδρομή ήταν αρκετά μεγάλη και οι εκπαιδευτές της Driving Academy που συνόδευαν το κονβόι πολύ επεξηγηματικοί, οπότε τα σχόλια για την εμπειρία ήταν στην πλειοψηφία τους ενθουσιώδη. Ανάμεσα στους οδηγούς βρέθηκαν και άνθρωποι που είχαν παραγγείλει το Νέο Chery Tiggo 7 Hybrid χωρίς να το έχουν δει από κοντά, και με χαρά διαπίστωσαν ότι είχαν κάνει τη σωστή επιλογή!

Πίσω στο Glasshouse, ο χώρος έδινε τη δυνατότητα σε ενήλικους και παιδιά να απολαύσουν τη μέρα τους με διασκεδαστικές, χαλαρωτικές ή εκπαιδευτικές εμπειρίες. Το Kids Cooking Club, η πρώτη σχολή μαγειρικής για παιδιά, ήταν εκεί για να εκπαιδεύσει μερικές δεκάδες μικρούς σεφ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου οι μπογιές του face painting έδιναν χρώμα στα γελαστά τους πρόσωπα. Λίγο πιο δίπλα είχε στηθεί το Chery Football Challenge: Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τέρμα το πορτ-μπαγκάζ ενός Chery Tiggo 9, για το οποίο σίγουρα θα ήταν περήφανος ο Robert Lewandowski, πρεσβευτής της Chery International.

Για… μεγαλύτερα παιδιά, ο προσομοιωτής πρόσκρουσης του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς ήταν εκεί για να δείξει με εμφαντικό τρόπο τη σημασία της ζώνης ασφαλείας, προσφέροντας στους επισκέπτες μια δυνατή βιωματική εμπειρία. Ειδικά διαμορφωμένα σημεία στο εσωτερικό του Glasshouse αναδείκνυαν κάθε στοιχείο της τεχνολογίας Chery Super Hybrid, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να μάθουν περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για αυτή. Φυσικά, από το Chery Park δεν θα μπορούσε να λείπει η AiMOGA, η εταιρεία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης της Chery. Η Mornine, το ανθρωποειδές ρομπότ της εταιρείας, και ο σκύλος-ρομπότ Argos, πρόσφεραν μια γερή δόση υψηλής τεχνολογίας και μια διαφορετική εμπειρία αλληλεπίδρασης σε μικρούς και μεγάλους.

Το Chery Park – The place of happiness ντύθηκε με τη μουσική του Λάμψη 92,3, που εξέπεμψε live από τον χώρο το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ συνεχής ήταν η παροχή snacks, παγωτών, αναψυκτικών και… αντιηλιακών στους παρευρισκόμενους. Τα χαμόγελα όλων ήταν η επιβεβαίωση πως αυτή η ξεχωριστή γιορτή καινοτομίας και κινητικότητας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.