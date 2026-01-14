Chery: Τα νέα, εντυπωσιακά και value-for-money SUV

Από την αρχή του 2026, πολλοί από εμάς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αυτό το κάτι παραπάνω, μια αλλαγή στον τρόπο που μετακινούμαστε, που ζούμε, που ταξιδεύουμε. Αυτή λοιπόν η καλύτερη αφορμή να γνωρίσεις τα SUV της Chery, της κινέζικης αυτοβιομηχανίας που ήρθε να ταράξει τα νερά.

Η Chery, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείας της Κίνας και του κόσμου, έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 με σαφή στόχο: να προσφέρει σύγχρονα, τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα με εξαιρετικό value-for-money χαρακτήρα. Και αυτό το βλέπεις ξεκάθαρα στην πιο δημοφιλή κατηγορία αυτοκινήτων, στα SUV.

Δεν είναι λοιπόν, τυχαίο που το instacar αποφάσισε να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με μια μεγάλη προσφορά που δεν αφορά μόνο ένα μοντέλο, αλλά ολόκληρο brand. Και για τον Ιανουάριο, αυτός ο τίτλος πάει δικαιωματικά στη Chery.

Έτσι για όλο τον Ιανουάριο βρίσκεις στο instacar όλα τα SUV της Chery με -50% για τους 2 πρώτους μήνες συνδρομής!

Κι αν αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το δοκιμάσεις στην πράξη χωρίς προκαταβολή και με απόλυτη ευελιξία συνέχισε να διαβάζεις. Υπάρχει ένα SUV που σε περιμένει για να το οδηγήσεις με τρόπο που απλά… σε βολεύει.

Τι είναι η “υβριδική τεχνολογία της Chery”;

Όταν μιλάμε για υβριδικά αυτοκίνητα, μερικοί φαντάζονται πολύπλοκες τεχνολογίες ή περίπλοκα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης. Κι όμως, αυτό που ο καθένας μας θέλει είναι να απολαμβάνεις οικονομία χωρίς άγχος και να μπορείς να κινείσαι καθημερινά στην πόλη με το αυτοκίνητό σου να καταναλώνει λιγότερο και να αφήνεις πίσω του μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς να χρειάζεται να μπλέκεσαι με συστήματα και φόρτιση.

Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία της Chery: τεχνολογία για ανθρώπους, όχι για… tech geeks.

Τα υβριδικά μοντέλα της, τόσο τα αυτοφορτιζόμενα HEV όσο και τα plug-in PHEV, έχουν σχεδιαστεί για πραγματική χρήση. Η μετάβαση από θερμικό σε ηλεκτρική λειτουργία γίνεται ομαλά, χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να σκεφτεί τίποτα περισσότερο από το να πατήσει γκάζι. Αυτό σημαίνει:

χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου





πιο ήσυχη και άνετη οδήγηση





μικρότερη ανησυχία για κόστος συντήρησης





πραγματική ωφέλεια στην καθημερινότητα





Κάθε μοντέλο έχει σχεδιαστεί με στόχο να δίνει απτά οφέλη στον δρόμο.

Τα κορυφαία SUV της Chery

Η Chery έχει βάλει στόχο να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των SUV, και τα παρακάτω μοντέλα είναι η απόδειξη:

Chery Tiggo 4: compact SUV με χαρακτήρα

Το Tiggo 4 είναι το πρώτο μοντέλο που σε εντυπωσιάζει με την ισορροπία ανάμεσα στην πόλη και την εκδρομή: έχει καθαρό, σύγχρονο design, με μήκος 4,32 m που του δίνει ευελιξία στο παρκάρισμα αλλά και χώρους που δεν περιμένεις.

Στο εσωτερικό, μια ενιαία κονσόλα με δύο οθόνες 10,25’’ δημιουργεί μια premium αίσθηση. Ο κινητήρας 1.5 turbo μαζί με το αυτόματο κιβώτιο CVT προσφέρουν ευχάριστη και ξεκούραστη οδήγηση, ακριβώς αυτό που θες δηλαδή όταν οι ημέρες είναι γεμάτες υποχρεώσεις και συνεχείς μετακινήσεις.

Chery Tiggo 7: SUV για το παρόν και το μέλλον

Αν θέλεις κάτι μεγαλύτερο και πιο άνετο, το Tiggo 7είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της σειράς. Με μήκος 4,55 m, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και premium αίσθηση στο εσωτερικό, είναι ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για ταξίδια.

Το εσωτερικό του αναβαθμίζεται με διπλή κυρτή οθόνη 10,25”, ambient φωτισμό και εργονομία που σε κερδίζει από την πρώτη διαδρομή. Ο κινητήρας 1.5 turbo με 156 ίππους σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο προσφέρει οικονομική και σταθερή οδήγηση χωρίς να θυσιάζει την απόλαυση.

Chery Tiggo 8: μεγάλο 7θέσιο για βόλτες και ταξίδια

Όταν θες χώρο για όλους και ακόμα περισσότερη άνεση, το Tiggo 8 απαντά με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Με μήκος 4,72 m και 7 θέσεις, είναι ό,τι πιο πρακτικό θα βρεις στην κατηγορία: η τρίτη σειρά καθισμάτων διπλώνει όταν δεν τη χρειάζεσαι, αφήνοντας τεράστιο χώρο αποσκευών.

Μέσα στην καμπίνα, η τεχνολογία είναι στο υψηλότερο επίπεδο: ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3’’, οθόνη 15,6’’ για infotainment, Apple CarPlay & Android Auto, και κορυφαία ηχομόνωση.

Στην υβριδική έκδοση, ο κινητήρας 1.6 turbo με 279 ίππους δεν είναι μόνο ισχυρός είναι και έξυπνος, προσφέροντας επιδόσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της οικογένειας και των μεγάλων διαδρομών.

Πώς θα οδηγήσεις τα Chery SUV το 2026;

Αν όλα τα παραπάνω σου φαίνονται ενδιαφέροντα, έχουμε και κάτι ακόμα που θα τα κάνει ιδανικά!

Το επόμενο βήμα για να ξεκινήσεις το 2026 με Chery είναι να το αποκτήσεις με instacar leasing χωρίς προκαταβολή και -50% για τους 2 πρώτους μήνες.

Στο instacar μπορείς να μισθώσεις αυτοκίνητο με leasing από 1 μήνα έως 3 χρόνια, ανάλογα με το τι σου ταιριάζει, ενώ αποφεύγεις τραπεζικές εγκρίσεις και περίπλοκες διαδικασίες.

Στο μηνιαίο κόστος του leasing περιλαμβάνεται ασφάλεια, service, τέλη, αλλαγή ελαστικών και 24/7 οδική βοήθεια, ενώ η συνδρομή σου υποστηρίζεται πλήρως από την εφαρμογή του instacar. Παράλληλα, με το instacar έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις αυτοκίνητο αν αλλάξουν οι ανάγκες σου.

Όλα αυτά με τρόπο ανθρώπινο με κέντρο τον οδηγό, χωρίς “ψιλά γράμματα” και με στόχο να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο άνετη χωρίς άγχος.

Τα SUV της Chery είναι πρακτικά, τεχνολογικά προηγμένα και ευχάριστα στην καθημερινή οδήγηση. Συνδυάζουν αυτά που ζητά ένας σύγχρονος οδηγός: οικονομία, άνεση, στιλ και value for money χαρακτήρα.

Και με το instacar leasing όλα αυτά μετατρέπονται σε ευέλικτη, προσιτή καθημερινή εμπειρία.

Ανακάλυψε όλα τα Chery SUV στο instacar, δες τι ταιριάζει στο δικό σου lifestyle και ξεκίνα με τις leasing προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου χωρίς περιττές δεσμεύσεις και με τον πιο απλό τρόπο.