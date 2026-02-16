Chevron: Η υπογραφή των μισθώσεων αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην περιοχή της Μεσογείου

Η Chevron, σε συνεργασία με την HELLENiQ ENERGY, υπέγραψε τη Δευτέρα (16/2) τέσσερις υπεράκτιες μισθώσεις για εξερεύνηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, σε περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Γι΄ αυτή τη σημαντική συμφωνία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται πως η κοινοπραξία, όπου η Chevron κατέχει λειτουργικό μερίδιο 70%, επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε η ελληνική κυβέρνηση το 2025 και θα προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες 2D και 3D για την αξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού των τεμαχίων.

Τα τεμάχια βρίσκονται νότια της Κρήτης (Νότια Κρήτη 1 και Νότια Κρήτη 2) και στην περιοχή της Πελοποννήσου (Νότια Πελοπόννησος και Τεμάχιο Α2).



«Η υπογραφή αυτών των μισθώσεων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Chevron στην περιοχή της Μεσογείου», δήλωσε ο Kevin Mclachlan, αντιπρόεδρος Εξερεύνησης της εταιρείας. «Στόχος μας είναι η αξιολόγηση του υδρογονανθρακικού δυναμικού των περιοχών σε συνεργασία με την HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τους πόρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων, η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει προγράμματα σεισμικής εξερεύνησης 2D και 3D κατά την πρώτη φάση, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενεργειακό δυναμικό των τεμαχίων. Οι συμβάσεις υπόκεινται πλέον σε επικύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο.



Η Chevron διαθέτει ήδη παρουσία στη Μεσόγειο, με υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ, το κοίτασμα «Αφροδίτη» υπό ανάπτυξη στην Κύπρο καθώς και συμμετοχή σε έρευνες στην Αίγυπτο. Πρόσφατα, η εταιρεία εξασφάλισε επίσης χερσαίο οικόπεδο στη Λιβύη και υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με Τουρκία και Συρία για αξιολόγηση ενεργειακών ευκαιριών, καταλήγει η ανακοίνωση.