Ο Ναντίρ Χιφί διανύει εντυπωσιακή περίοδο, αποτελώντας έναν από τους πρωταγωνιστές της φετινής EuroLeague και οδηγώντας την Παρί σε επτά διαδοχικές νίκες. Οι εμφανίσεις του τον Νοέμβριο τού χάρισαν, άλλωστε, το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης για τον συγκεκριμένο μήνα.

Με αφορμή τη διάκρισή του, ο Γάλλος γκαρντ παραχώρησε συνέντευξη στο «BeIN Sports», όπου αναφέρθηκε τόσο στην πορεία της ομάδας του όσο και σε προσωπικά ζητήματα. Ανάμεσα στα θέματα της συζήτησης βρέθηκε και το μέλλον του, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί με μεταγραφικά σενάρια, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που έχουν εμφανιστεί στο σχετικό ρεπορτάζ. Στο παρελθόν, μάλιστα, υπήρξαν αναφορές και για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Χωρίς να κατονομάσει κάποιον σύλλογο, ο Χιφί παραδέχθηκε πως η αυξημένη προσοχή γύρω από το πρόσωπό του είναι αναμενόμενη, με δεδομένη την αγωνιστική του παρουσία.

«Είναι φυσιολογικό όταν αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο και η ομάδα σου κερδίζει. Είναι αναμενόμενο να συγκεντρώνεις μεγάλη προσοχή και να ενδιαφέρονται για σένα πολλές ομάδες».

Όσο για το ενδεχόμενο να αλλάξει ομάδα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο 23χρονος άσος ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται σε αυτή τη λογική. Προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει να αποδίδει σε υψηλό επίπεδο με την Παρί και να συμβάλει στις επιτυχίες της.

«Ειλικρινά, είναι μόλις Νοέμβριος. Ο στόχος μου είναι να πραγματοποιήσω μια εξαιρετική σεζόν και να είμαι ο παίκτης που θα οδηγήσει την ομάδα του στις νίκες».

Διαφορετική είναι η προσέγγισή του για μια πιθανή μετακίνηση στο μέλλον, καθώς δεν έκλεισε την πόρτα σε έναν νέο σταθμό της καριέρας του. Όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο στην απόφασή του θα παίξουν οι στόχοι και οι οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου που θα ενδιαφερθεί για την απόκτησή του.

«Νομίζω ότι είναι πιθανό. Σε τελική ανάλυση, εξαρτάται και από τις φιλοδοξίες του συλλόγου, τόσο σε ό,τι αφορά το πρότζεκτ του όσο και τις οικονομικές του δυνατότητες. Θα δω τι θα συμβεί. Δεν είμαι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά δεν βιάζομαι».

Ο Χιφί αναφέρθηκε και στον ρόλο που θα μπορούσε να έχει σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικές βλέψεις και στόχο την παρουσία στο Final Four. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον Εβάν Φουρνιέ, εξηγώντας πως δεν θα τον απασχολούσε να έχει λιγότερες ατομικές διακρίσεις, εφόσον θα αγωνιζόταν σε ένα σύνολο που διεκδικεί τίτλους.

«Όταν υπογράφεις σε μια μεγάλη ομάδα, δεν σου υπόσχονται πολλά πράγματα. Μπορεί να πάω σε έναν μεγάλο σύλλογο και να είμαι ο τρίτος ή ο τέταρτος παίκτης στην ιεραρχία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα. Ίσως έχω κατά μέσο όρο 9 ή 10 πόντους.

Αν αύριο αγωνίζομαι μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ ή άλλους σπουδαίους παίκτες, οι αριθμοί μου δεν θα είναι οι ίδιοι, αλλά η επιρροή μου στο παιχνίδι θα παραμείνει. Αυτό που θέλω είναι να μεταφέρω το δικό μου ξεχωριστό στιλ παιχνιδιού, τη φαντασία και το ταλέντο μου σε μια ομάδα που θα διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four και, γιατί όχι, την κατάκτηση του τίτλου».