Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Manchester Co-op Live κατά τη διάρκεια της συναυλίας του ράπερ Don Toliver, το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Η εντολή για εκκένωση ήρθε μετά από αναφορές ότι άτομα που βρίσκονταν στο σημείο δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να βήχουν και να καλύπτουν το στόμα τους καθώς έφευγαν από τον χώρο της συναυλίας.

Η αστυνομία αρχικά σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν δακρυγόνο, αλλά αργότερα αναφέρθηκε σε «άγνωστη ουσία», μετέδωσε το Sky News.

Police declared a major incident at a gig by US rapper Don Toliver at Co-op Live in Manchester, resulting in one person being taken to hospital and more than 50 needing treatment.



Footage on social media appeared to show people coughing and covering their mouths as they left the… pic.twitter.com/nFpJQjcBBy — Sky News (@SkyNews) November 23, 2026

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι περισσότερα από 50 άτομα, μερικά από τα οποία παρουσίαζαν συμπτώματα στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα, έλαβαν ιατρική περίθαλψη επί τόπου, ενώ όπως έγινε γνωστό γίνεται απολύμανση. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Όποιος παρευρέθηκε στη σημερινή εκδήλωση και αισθάνεται αδιαθεσία, θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή», ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων.

Chaos erupted after a substance, believed to be tear gas, was let off during American rapper Don Toliver’s concert in Manchester.



The incident, towards the end of the show, forced the concert to be evacuated, then abandoned. pic.twitter.com/Fz2ioWaKVT — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

Ασφαλής εκκένωση

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Μάντσεστερ ανέφερε ότι περισσότεροι από 12.000 θεατές εγκατέλειψαν με ασφάλεια το στάδιο, το μεγαλύτερο της χώρας.

«Η κήρυξη του περιστατικού ως σοβαρού μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι συνεργαζόμενοι φορείς μπόρεσαν να συντονίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά την επιχείρηση εκκένωσης», δήλωσε η αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας.

«Τώρα θα αρχίσουμε να κατανοούμε πλήρως τι ήταν αυτή η ουσία και πώς προέκυψε αυτό το περιστατικό», πρόσθεσε.

Το Co-op Live ανέφερε στο Χ ότι συνεργάζεται με την αστυνομία για να «εντοπίσει την αιτία και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα».

«Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η προστασία όλων των επισκεπτών του Co-op Live και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση από την αστυνομία του Μάντσεστερ», τόνισε.