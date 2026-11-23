Χιλιάδες εγκατέλειψαν χώρο συναυλίας στο Μάντσεστερ – Άγνωστη ουσία προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι περισσότερα από 50 άτομα παρουσίαζαν συμπτώματα στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα.
Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Manchester Co-op Live κατά τη διάρκεια της συναυλίας του ράπερ Don Toliver, το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Η εντολή για εκκένωση ήρθε μετά από αναφορές ότι άτομα που βρίσκονταν στο σημείο δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να βήχουν και να καλύπτουν το στόμα τους καθώς έφευγαν από τον χώρο της συναυλίας.
Η αστυνομία αρχικά σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν δακρυγόνο, αλλά αργότερα αναφέρθηκε σε «άγνωστη ουσία», μετέδωσε το Sky News.
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι περισσότερα από 50 άτομα, μερικά από τα οποία παρουσίαζαν συμπτώματα στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα, έλαβαν ιατρική περίθαλψη επί τόπου, ενώ όπως έγινε γνωστό γίνεται απολύμανση. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
«Όποιος παρευρέθηκε στη σημερινή εκδήλωση και αισθάνεται αδιαθεσία, θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή», ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων.
Ασφαλής εκκένωση
Από την πλευρά της, η αστυνομία του Μάντσεστερ ανέφερε ότι περισσότεροι από 12.000 θεατές εγκατέλειψαν με ασφάλεια το στάδιο, το μεγαλύτερο της χώρας.
«Η κήρυξη του περιστατικού ως σοβαρού μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι συνεργαζόμενοι φορείς μπόρεσαν να συντονίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά την επιχείρηση εκκένωσης», δήλωσε η αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας.
«Τώρα θα αρχίσουμε να κατανοούμε πλήρως τι ήταν αυτή η ουσία και πώς προέκυψε αυτό το περιστατικό», πρόσθεσε.
Το Co-op Live ανέφερε στο Χ ότι συνεργάζεται με την αστυνομία για να «εντοπίσει την αιτία και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα».
«Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η προστασία όλων των επισκεπτών του Co-op Live και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις λάβουμε ενημέρωση από την αστυνομία του Μάντσεστερ», τόνισε.