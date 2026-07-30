Θέουτα: Τρομακτικά βίντεο με μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα

Χιλιάδες μετανάστες έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες να προσπαθούν να περάσουν με τα πόδια τα σύνορα του Μαρόκου με τη Θέουτα, την κτήση της Ισπανίας στη μεριά της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτές τις μέρες έχουν ξεκινήσει ασυνήθιστα μεγάλες ροές, κυρίως Μαροκινών, να περνούν τον φράχτη στα σύνορα, την ώρα που αυτός βρέθηκε αφύλαχτος, με τους μετανάστες να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία» καθώς εισέρχονταν στη Θέουτα.

Ταυτόχρονα, όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ του Euronews, τις τελευταίες μέρες μετανάστες πηγαίνουν στη Θέουτα και δια θαλάσσης κολυμπώντας, μια επικίνδυνη απόπειρα που έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους μόνο τους τελευταίους μήνες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα σε συνέντευξή του στο ισπανικό κανάλι laSexta δήλωσε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν «μια ασυνήθιστη, εξαιρετική κατάσταση» και πως το υπουργείο αντιμετωπίζει την κατάσταση με «πόρους που έχουμε ήδη κινητοποιήσει εκεί μόνιμα», ενώ επαίνεσε τις μαροκινές αρχές, λέγοντας ότι συνεργάζονται και πως «περιορίζουν τις παράνομες αναχωρήσεις», προσθέτοντας ότι η σχέση με το βασίλειο είναι «στενή και βασίζεται στην αφοσίωση».



Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, έχει καλέσει την κεντρική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των μαζικών αφίξεων, καθώς τα κέντρα υποδοχής και καταγραφής μεταναστών στην πόλη είναι υπερπλήρη πια.

FARO TV/Handout via REUTERS

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ακροδεξιού Vox στην Ισπανία, Σαντιάγο Αμπασκάλ, εργαλειοποιεί τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές για να επιτεθεί στην ισπανική κυβέρνηση, λέγοντας σε ανάρτηση του στο X (πρώην twitter) πως οι άνθρωποι που περνούν τα σύνορα είναι «άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία» που έχουν πληρωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου να τον επευφημήσουν στους δρόμους της Ισπανίας.