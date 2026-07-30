Χημικός μηχανικός εξηγεί γιατί ξίδι και μαγειρική σόδα δεν καθαρίζουν σωστά το πλυντήριο ρούχων

Εδώ και χρόνια, πολλοί χρησιμοποιούν μαγειρική σόδα και ξίδι για να καθαρίσουν το πλυντήριο ρούχων, θεωρώντας ότι ο συνδυασμός τους απομακρύνει άλατα, υπολείμματα και δυσάρεστες οσμές. Η πρακτική αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και άρθρα με συμβουλές για το σπίτι.

Σύμφωνα όμως με τον χημικό μηχανικό Ντιέγκο Φερνάντεθ, η μέθοδος αυτή δεν λειτουργεί όπως πιστεύουν πολλοί. Όπως εξηγεί, όταν το ξίδι και η μαγειρική σόδα χρησιμοποιούνται μαζί, αντιδρούν μεταξύ τους και εξουδετερώνουν μεγάλο μέρος της καθαριστικής τους δράσης, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν τον βαθύ καθαρισμό που συχνά υπόσχονται.

Δες δεις ποια μέθοδος θεωρείται πιο αποτελεσματική για τη σωστή συντήρηση και τον καθαρισμό του πλυντηρίου σου.