Χίος: 51χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 31χρονο ανιψιό του

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Χίου ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά με μαχαίρι έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/06).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος Ρομά φέρεται να ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με τον 51χρονο θείο του σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο καβγάς ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα ο 51χρονος να τον τραυματίσει με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.



Ο 51χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και παραμένει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της αιματηρής υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.