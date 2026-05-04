Χίος: Αυτοψία του υπουργείο Περιβάλλοντος για τα αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες εκτάσεις

Στο νησί της Χίου βρέθηκε κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να επιβλέψει την πορεία των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων στις εκτάσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Στην επιθεώρηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας, συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο Χίου, Ιωάννη Μαλάφη. Στόχος της επίσκεψης ήταν η διαπίστωση της προόδου των εργασιών στις περιοχές που κάηκαν στις 22 Ιουνίου και 12 Αυγούστου 2025.

Στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του Αναδόχου Αποκατάστασης για την περιοχή. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού και Στρατηγικής, Ερνέστος Παναγιώτου, καθώς και στελέχη από τους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Στρατηγικής της τράπεζας.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα ως ανάδοχος αποκατάστασης ανέθεσε στους άνω ΔΑ.Σ.Ε. συνολικά την κατασκευή 36.909 τρέχοντα μέτρα κορμοδεμάτων, την κατασκευή 162.337 τρέχοντα μέτρα σανιδότοιχων και την κατασκευή 3.433,50 τετραγωνικών μέτρων κορμοφραγμάτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και θεωρημένη μελέτη του έργου.

Η εγκατάσταση των ΔΑ.Σ.Ε. στο χώρο εκτέλεσης του έργου έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 2026 από την Διεύθυνση Δασών Χίου, διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, παρουσία του επιβλέποντα του έργου Νίκου Καραθανάση. Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου ξεκίνησαν άμεσα και σε αυτό απασχολήθηκαν συνολικά περί τους 50 δασεργάτες.

Η συνεργασία πολιτείας και ιδιωτικού τομέα επικεντρώνεται στην ταχεία θωράκιση του εδάφους και την προστασία του νησιού από πλημμυρικά φαινόμενα, ενόψει των επερχόμενων βροχοπτώσεων.

Μαζί τους ήταν ο Διευθυντής καταστήματος Χίου, Κήρυκος Σωτηριανός και ο Περιφερειακός Διευθυντής της τράπεζας, Βασίλειος Ζησιμόπουλος.

Στο πλαίσιο του έργου, η Εθνική Τράπεζα συμβλήθηκε για την εκτέλεσή του με τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) Περτουλίου, Αγιόκαμπου Λάρισας, Φωτεινών Πιερίας και Προμάχων Νέα Γενιά Αλμωπίας.

Κατά τη διάρκεια της 6ης βδομάδας εργασιών οι ΔΑ.Σ.Ε. Περτουλίου, Αγιόκαμπου Λάρισας και Φωτεινών Πιερίας ολοκλήρωσαν χωρικά την εκτέλεση των εργασιών που τους ανατέθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αποχώρησαν από τον χώρο εκτέλεσης του έργου. Αντιθέτως, ο ΔΑ.Σ.Ε. Προμάχων Νέα Γενιά Αλμωπίας συνεχίζει την εκτέλεση των εργασιών που του ανατέθηκαν και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει περί του 70% των εργασιών.

Μέχρι σήμερα 10η εβδομάδα εργασιών έχουν κατασκευαστεί συνολικά 60.640 τρέχοντα μέτρα κορμοδέματα, 122.785 τρέχοντα μέτρα σανιδότοιχοι, 443 τετραγωνικά μέτρα κορμοφράγματα και 47 τετραγωνικά μέτρα σανιδοφράγματα.

Καθ’ όλη την διάρκεια εργασιών υλοποιούνται επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα του αναδόχου αποκατάστασης και τον συνεργάτη του με την χρήση drone και με επιτόπιες επιμετρήσεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Η εκτέλεση του έργου συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

«Σύντομα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα έχουν ολοκληρωθεί»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Άλλη μια συνεργασία Πολιτείας, τοπικών αρχών και ιδιωτικού τομέα ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς και απτά αποτελέσματα. Η Χίος επλήγη σημαντικά από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τα ταχύτατα αντανακλαστικά που επέδειξαν το ΥΠΕΝ, η Διεύθυνση Δασών και τα στελέχη του τοπικού Δασαρχείου. Σύντομα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η Χίος να αποκτά έργα θωράκισης για το μέλλον. Ευχαριστώ θερμά την Εθνική Τράπεζα για την άμεση ανταπόκρισή της. Ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας και μία κοινή πλατφόρμα συνεννόησης ανάμεσα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την κρατική αρωγή».

Από την Εθνική Τράπεζα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι «Είμαστε διαχρονικά δίπλα στις περιοχές που πλήττονται από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως οι εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πάνω από το 15% της έκτασης της Χίου το περασμένο καλοκαίρι. Με τη στήριξή μας ως ανάδοχος αποκατάστασης, διαθέτοντας 1,3 εκατ. ευρώ για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στηρίζουμε έμπρακτα την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη σε αυτό το αρχοντικό και μοναδικής ποικιλομορφίας νησί - μια προσπάθεια που αφορά όχι μόνο το σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές».

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστος Παναγιώτου, δήλωσε μετά το τέλος της περιοδείας «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής και του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας. Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που στηρίξαμε είναι κατά κοινή παραδοχή μεγάλης έκτασης και σημασίας για τη Χίο. Ο σκοπός και η εξέλιξη των έργων μας δημιουργούν βαθιά ικανοποίηση, ως Εθνική Τράπεζα, για αυτή τη μεγάλη χορηγία. Η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τους τοπικούς φορείς ήταν άψογη και τα έργα ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος.»

Ο Νότης Μηταράκης, Βουλευτής Χίου, ανέφερε: «Με γοργό ρυθμό η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των μεγάλων πυρκαγιών του 2025 στη Χίο. Μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και στην Εθνική Τράπεζα για την άμεση κινητοποίηση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία της περιοχής. Συνεργαστήκαμε συστηματικά, με σχέδιο προς όφελος των κατοίκων.»