Χίος: «Το προσωπικό έκανε τα πάντα για να αντεπεξέλθει» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου στον Flash

Αποστολή: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης

Λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου έδωσε ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», Χρήστος Τσιαχρής το πρωί της Πέμπτης (5/2).

Μιλώντας στην κάμερα του Flash.gr, ο κ. Τσιαχρής ανέφερε ότι στο νοσοκομείο βρίσκονται 23 τραυματίες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, με την κατάσταση του καθενός να είναι διαφορετική. «Ορισμένοι είναι σε καλή κατάσταση, άλλοι έχουν υποστεί πιο σοβαρά τραύματα και άλλοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Περιμένουμε να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Κάποιοι από αυτούς θα λάβουν εξιτήριο όταν το κρίνουν οι γιατροί» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι η λιμενικός που τραυματίστηκε δεν αναμένεται να λάβει εξιτήριο ακόμη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα χρειαστεί να προγραμματιστεί αεροδιακομιδή τραυματιών σε νοσοκομείο της Αθήνας. «Το προσωπικό έκανε το αδύνατο δυνατό για να ανταπεξέλθει επιτυχώς. Έγιναν κλήσεις στις ειδικότητες που χρειαζόμασταν αλλά αρκετοί ήρθαν στο νοσοκομείο με το που άκουσαν το συμβάν» τόνισε.

Ο Τσιαχρής Χρήστος, Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Χίου, "Σκυλίτσειο" στο φακό του https://t.co/yg0IAurlas



📹 Γιάννης Κέμμος/Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/oxWf0e2EKE — Flash.gr (@flashgrofficial) February 5, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανάμεσα στους νοσηλευόμενους είναι και ένας υπήκοος Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής. Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων, ο συγκεκριμένος άνδρας κατονομάστηκε ως ο χειριστής του φουσκωτού σκάφους. Ο ίδιος φέρει ελαφρά τραύματα και τελεί υπό φρούρηση, ενώ αναμένεται να του οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Με σοβαρά τραύματα στο σώμα τους οι νεκροί

Πάντως, στη Χίο έχει φτάσει από αργά το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους νεκρούς φέρουν σοβαρά τραύματα στο σώμα τους. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι το κατά πόσο τα εν λόγω τραύματα ήταν τα θανατηφόρα ή εάν οι μετανάστες πνίγηκαν.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση στο flash.gr της αντιπροέδρου του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο της Χίου, η οποία ανέφερε πως «και πάλι έχουμε την ίδια συναισθηματική φόρτιση και την ίδια ένταση δουλειάς. Η διαφορά με αυτό ήταν ότι δεν είχαμε να κάνουμε με πνιγμούς, τώρα ήταν από την αρχή ξεκάθαρο ότι ήταν να κάνουμε για βαριά τραυματίες».

Άδωνις Γεωργιάδης: Μέλη ΜΚΟ καθοδήγησαν μετανάστες

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι μέλη ΜΚΟ προσπάθησαν να καθοδηγήσουν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το Λιμενικό μετά το πολύνεκρο ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, μέλη ΜΚΟ μπήκαν σε κλινική του νοσοκομείου στο νησί για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».

Όπως αναφέρει, η σοβαρή καταγγελία έγινε από διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το νοσοκομείο.