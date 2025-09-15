Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων, κατασχέθηκαν 12.500 κινητά - Ο ρόλος της ΕΥΠ

Μια πολύ περίεργη υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά τη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων στη Χίο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι δύο Τούρκοι (ένας 62χρονος και ένας 72χρονος) εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους χιλιάδες κινητά τηλέφωνα, με αξία που αγγίζει τις 700.000 ευρώ.

Στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ενώ εξετάζονται διάφορες υποθέσεις αναφορικά με τον ρόλο των δύο Τούρκων, από πιθανή εμπλοκή τους σε λαθρεμπόριο μέχρι την ανάμιξή τους σε υπόθεση παράνομης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας - Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (EΥΠ), προχώρησαν στη σύλληψη των δύο Τούρκων, ηλικίας 62 και 72 ετών, για παράβαση των διατάξεων του Ν.5222/25 «Περί λαθρεμπορίου (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)».

Το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν οι Τούρκοι (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος)

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος, σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους ανωτέρω, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών. Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά - φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Φωτο: ΕΛΑΚΤ

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς - αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το ιστιοφόρο σκάφος, το όχημα τύπου van, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των 1.855 ευρώ και των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 2.370 λιρών Τουρκίας.

Φωτο: ΕΛΑΚΤ

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.



Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Χίου, μελετά και αναλύει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων στο κύκλωμα.