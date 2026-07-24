Χίος: Συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε αγωγό ρεύματος

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 23 Ιουλίου 2026, στη θέση «Παναγιά Σικελιάς», της Τ.Κ. Έξω Διδύμας, στη Δ.Ε. Ιωνίας, του Δήμου Χίου.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 20:30, όταν κατά τη διέλευσή του με φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος από την επαρχιακή οδό Έξω Διδύμας – Παναγιάς Σικελιάς προσέκρουσε σε συνεστραμμένο αγωγό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση του αγωγού στο έδαφος, προκαλώντας πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα.



Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.953,125 ευρώ.



Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 602 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 846.860,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.