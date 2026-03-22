Χιουμοριστικό σχόλιο Μητσοτάκη σε βίντεο που «ανέβασε» πιτσιρικάς στο TikTok για το κούρεμά του
«Θέλω τη χωρίστρα του πρωθυπουργού επειδή είναι πολύ διάσημος» λέει ο μικρός με τον Μητσοτάκη να περιμένει το αποτέλεσμα για να βαθμολογήσει.
Viral αρχίζει να γίνεται βίντεο που σαρώνει ήδη στο ΤikTok με έναν μικρό μαθητή που κάθεται στην καρέκλα του κομμωτή. Αυτό που φαίνεται να ζητά ο πιτσιρίκος αφήνει αρχικά σχεδόν άφωνο τον κομμωτή, καθώς ο μικρός θέλει ένα κούρεμα σαν αυτό που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ακούγοντας το αίτημα, ο κομμωτής αναρωτιέται αν το στιλ που θέλει ο ανήλικος πελάτης είναι όντως του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Έτσι, ρωτά με έκπληξη αλλά και εύλογη απορία:
«Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα; Του πρωθυπουργού της χώρας;».
«Ναι», αποκρίνεται με αμετακίνητη σιγουριά ο πιτσιρικάς!
«Αυτή η τσάντα εκεί δικιά σου είναι;», ρωτά με τη σειρά του και μία δόση απόγνωσης στο βλέμμα του ο κομμωτής.
«Ναι, γιατί;», του λέει ο μικρός.
«Άνοιξε λίγο να δω κάτι, δεν είμαι… αστυνομικός», είπε ο κομμωτής αλλά το αγόρι του «ρίχνει πόρτα…»!
– «Και γιατί θέλεις το κούρεμα του Κυριάκου;»
– «Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»!
– «Χωρίστρα;»
– «Ναι, όλα, όλα, όλα!»
Το σπαρταριστό βίντεο δεν… γινόταν να μη σχολιάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έγραψε: «Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!».