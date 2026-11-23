Χιτ – Θάντερ 123-113: Ασταμάτητο Μαϊάμι έφτασε τις επτά σερί νίκες παρά την απουσία του Αντετοκούνμπο
Με πρωταγωνιστή τον Μπαμ Αντεμπάγιο οι Μαϊάμι συνεχίζουν ακάθεκτοι στο NBA και μετρούν πλέον επτά συνεχόμενες νίκες.
Οι Μαϊάμι Χιτ είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του NBA και αυτό απέδειξαν και κόντρα στους Θάντερ που κέρδισαν με 123-113.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τενοντίτιδας στη βουβωνική χώρα, αλλά ο προπονητής του Ερίκ Σπόλστρα εμφανίστηκε καθησυχαστικός καθώς δήλωσε ότι πιθανότατα να αγωνιζόταν και σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, στη συνέχεια ανέφερε πως είναι αισιόδοξος για να δούμε και πάλι τον Greek Freak να αγωνίζεται κόντρα στους Σίξερς.
Στο αγωνιστικό μέρος τώρα, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πήρε από το «χέρι» τους Χιτ και με 24 πόντους , 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε ένα γεμάτο τριπλ-νταμπλ έφερε την 7η σερί νίκη για την ομάδα του. Ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Λάρσον Γιόβιτς με 21 και 15 πόντους αντίστοιχα.
Για τους Θάντερ, πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Μπένετ Στιρτζ με 21 πόντους, ωστόσο και αυτοί από την μεριά τους είχαν σημαντικές απουσίες των Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν.
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-24, 67-54, 95-80, 123-113
ΧΙΤ: Λάρσον 21 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πόρτις 10 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Αντεμπάγιο 24 (15 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Τόμπσον 9 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μίτσελ 14 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνγουελ 10 (2/4 τρίποντα), Γιόβιτς 15 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γουίγκινς 5, Φοντέκιο 11 (1/3 τρίποντα), Γκάρντνερ 4
ΘΑΝΤΕΡ: Πίβι 9 (6 ριμπάουντ), Κένριχ Γουίλιαμς 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 2, Μίτσελ 17 (2/3 τρίποντα), ΜακΚέιν 20 (2/7 τρίποντα), Στιρτζ 21 (5/12 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπαρνχάιζερ 8 (4 ριμπάουντ), Ντιξ 13 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κλίφορντ 11 (1/3 τρίποντα)