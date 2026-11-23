Οι Μαϊάμι Χιτ είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του NBA και αυτό απέδειξαν και κόντρα στους Θάντερ που κέρδισαν με 123-113.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τενοντίτιδας στη βουβωνική χώρα, αλλά ο προπονητής του Ερίκ Σπόλστρα εμφανίστηκε καθησυχαστικός καθώς δήλωσε ότι πιθανότατα να αγωνιζόταν και σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα, στη συνέχεια ανέφερε πως είναι αισιόδοξος για να δούμε και πάλι τον Greek Freak να αγωνίζεται κόντρα στους Σίξερς.

Στο αγωνιστικό μέρος τώρα, ο Μπαμ Αντεμπάγιο πήρε από το «χέρι» τους Χιτ και με 24 πόντους , 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε ένα γεμάτο τριπλ-νταμπλ έφερε την 7η σερί νίκη για την ομάδα του. Ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Λάρσον Γιόβιτς με 21 και 15 πόντους αντίστοιχα.

HEAT WIN 7TH STRAIGHT, BAM TIES LEBRON (9) FOR 2ND-MOST TRIPLE-DOUBLES IN FRANCHISE HISTORY!



🏀 24 PTS (8-11 FGM)

🏀 15 REB

🏀 12 AST (career-high)

🏀 2 STL

🏀 2 BLK



Only Jimmy Butler III (13) has recorded more triple-doubles with Miami. pic.twitter.com/JzlvZLaWM1 — NBA (@NBA) November 23, 2026

Για τους Θάντερ, πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Μπένετ Στιρτζ με 21 πόντους, ωστόσο και αυτοί από την μεριά τους είχαν σημαντικές απουσίες των Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-24, 67-54, 95-80, 123-113

ΧΙΤ: Λάρσον 21 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πόρτις 10 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Αντεμπάγιο 24 (15 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Τόμπσον 9 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μίτσελ 14 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνγουελ 10 (2/4 τρίποντα), Γιόβιτς 15 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γουίγκινς 5, Φοντέκιο 11 (1/3 τρίποντα), Γκάρντνερ 4

ΘΑΝΤΕΡ: Πίβι 9 (6 ριμπάουντ), Κένριχ Γουίλιαμς 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 2, Μίτσελ 17 (2/3 τρίποντα), ΜακΚέιν 20 (2/7 τρίποντα), Στιρτζ 21 (5/12 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπαρνχάιζερ 8 (4 ριμπάουντ), Ντιξ 13 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κλίφορντ 11 (1/3 τρίποντα)