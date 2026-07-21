Χόιτ Ρίτσαρντς: Ο εξωγήινος από τον Αρκτούρο και η αίρεση που παγίδευσε το πρώτο ανδρικό supermodel

Ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους άνδρες της μόδας τη χρυσή εποχή των supermodels. Ψηλός, ξανθός, με εμφάνιση κινηματογραφικού ήρωα, ο Χόιτ Ρίτσαρντς βρέθηκε στην κορυφή ενός κόσμου γεμάτου λάμψη, χρήματα και διασημότητα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές των ’90s θεωρούνταν από πολλούς το πρώτο πραγματικό ανδρικό supermodel. Φωτογραφήθηκε από θρύλους όπως ο Ρίτσαρντ Άβεντον, ο Μπρους Γουέμπερ και ο Χέλμουτ Νιούτον, πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες των Βερσάτσε, Ραλφ Λόρεν, Βαλεντίνο και Καρτιέ και βρέθηκε στον ίδιο κύκλο με τη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ και τη Κρίστι Τέρλινγκτον.

Όμως πίσω από την εικόνα του επιτυχημένου μοντέλου κρυβόταν μια δεύτερη, σχεδόν αδιανόητη ζωή: για σχεδόν δύο δεκαετίες ο Ρίτσαρντς ήταν μέλος μιας κλειστής ομάδας που πίστευε ότι ο ηγέτης της δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ένας εξωγήινος από τον Αρκτούρο.

Η ιστορία του παρουσιάζεται στη σειρά ντοκιμαντέρ του HBO «Bring Me the Beauties: A Model Cult», ενώ βασική πηγή για την αποκάλυψη της υπόθεσης αποτελεί εκτενές ρεπορτάζ του BBC.

Ο άνθρωπος που δήλωνε «εξωγήινος με ανθρώπινη μορφή»



Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φρέντερικ φον Μίρερς (ή Φρεντ Μέιερς, το πραγματικό του όνομα) ένας μυστηριώδης κοσμικός της Νέας Υόρκης, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν ένας «alien walk-in»: μια ανώτερη εξωγήινη συνείδηση από τον πλανήτη Αρκτούρο που είχε εισέλθει σε ανθρώπινο σώμα για να μεταφέρει ένα μήνυμα πνευματικής αφύπνισης στη Γη.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι η ανθρωπότητα βρισκόταν μπροστά σε μια μεγάλη καταστροφή και ότι ο ρόλος του ήταν να προετοιμάσει μια ομάδα «εκλεκτών» ανθρώπων που θα επιβίωναν και θα βοηθούσαν στη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού.

Η ομάδα που ίδρυσε ονομαζόταν Eternal Values (Αιώνιες Αξίες) και προσέλκυσε ανθρώπους από τον χώρο της μόδας, της επιχειρηματικότητας και της υψηλής κοινωνίας.

Για πολλούς εξωτερικούς παρατηρητές επρόκειτο για μια αίρεση που συνδύαζε στοιχεία New Age, μεταφυσικής και θεωριών αποκάλυψης.

Η γνωριμία στα 16 που άλλαξε τη ζωή του



Η πρώτη συνάντηση του Χόιτ Ρίτσαρντς με τον φον Μίρερς έγινε όταν ο μελλοντικός σταρ της μόδας ήταν μόλις 16 ετών.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε παραλία του Nantucket, ένα πολυτελές θέρετρο της Μασαχουσέτης όπου ο Richards περνούσε τα καλοκαίρια με την οικογένειά του.

Ο φον Μίρερς τον έκανε να νιώσει ξεχωριστός. «Δεν είσαι σαν τους άλλους. Είσαι διαφορετικός», ήταν το μήνυμα που επαναλάμβανε, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντς.

Για έναν έφηβο που αναζητούσε την ταυτότητά του, η αποδοχή ενός χαρισματικού μέντορα μπορούσε να έχει τεράστια επιρροή.

«Μου έλεγε ότι ήμουν πολύ έξυπνος και ότι θα καταλάβαινα αυτά που μου εξηγούσε. Έτσι, ακόμη κι όταν δεν καταλάβαινα, δεν ήθελα να το αμφισβητήσω», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Το supermodel που ζούσε σαν μοναχός



Η ζωή του Ρίτσαρντς πήρε δύο εντελώς διαφορετικούς δρόμους.

Από τη μία πλευρά, η καριέρα του απογειωνόταν. Μετά τις σπουδές του στο Πρίνστον και την αρχική του πορεία ως αθλητής, μπήκε στον κόσμο της μόδας και σύντομα έγινε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα ανδρικά μοντέλα.

Από την άλλη, η σχέση του με την Eternal Values γινόταν όλο και πιο ισχυρή.

Παρά τα τεράστια εισοδήματά του, ο Ρίτσαρντς ζούσε μια λιτή ζωή μέσα στην κοινότητα. Κοιμόταν σε στρώμα στο πάτωμα, ακολουθούσε τους κανόνες της ομάδας και έδινε μεγάλο μέρος των χρημάτων του στον von Mierers.

Ο ίδιος υπολογίζει ότι συνολικά διοχέτευσε στην οργάνωση περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια. «Δεν ήμουν άνθρωπος, ήμουν μια μηχανή παραγωγής χρημάτων», λέει σήμερα περιγράφοντας εκείνη την περίοδο.

Πολύτιμοι λίθοι, «θεραπείες» και οικονομική εκμετάλλευση



Σύμφωνα με το BBC, η Eternal Values απέκτησε οικονομική δύναμη μέσα από ένα σύστημα πώλησης πνευματικών υπηρεσιών και πολύτιμων λίθων.

Ο φον Μίρερς υποστήριζε ότι συγκεκριμένα ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφείρια μπορούσαν να διορθώσουν ενεργειακές ανισορροπίες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Μέλη της ομάδας πλήρωναν μεγάλα ποσά για τις λεγόμενες «ψυχικές αναγνώσεις ζωής» και για ειδικά αντικείμενα που υποτίθεται ότι είχαν θεραπευτικές ιδιότητες.

Η πρώην σύντροφος του χώρου της μόδας Jackie Adams είχε αναφέρει ότι έδωσε πάνω από 100.000 δολάρια για πολύτιμους λίθους και άλλες δαπάνες που σχετίζονταν με την οργάνωση.

Η δύναμη της χειραγώγησης



Η περίπτωση του Ρίτσαρντς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν ταιριάζει στο στερεότυπο του «εύκολου θύματος». Ήταν μορφωμένος, επιτυχημένος, κοινωνικά αποδεκτός και οικονομικά ανεξάρτητος.

Οι ειδικοί στις αιρέσεις επισημαίνουν ότι η ψυχολογική χειραγώγηση μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε κοινωνικού επιπέδου. Η ειδικός Alexandra Stein εξηγεί ότι η πεποίθηση πως μόνο «αδύναμοι άνθρωποι» πέφτουν θύματα αιρέσεων είναι λανθασμένη.

Στην περίπτωση του Ρίτσαρντς, η διαδικασία βασίστηκε στη σταδιακή απομόνωση, στην ανάγκη για αποδοχή και στην πίστη ότι αποτελούσε μέρος ενός ανώτερου σκοπού.

Η απόδραση μετά από 21 χρόνια



Ο φον Μίρερς πέθανε το 1990 από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS, όμως η επιρροή του στην ομάδα συνεχίστηκε.

Ο Χόιτ Ρίτσαρντς χρειάστηκε ακόμη εννέα χρόνια για να φύγει. Το 1999 εγκατέλειψε την Eternal Values και ξεκίνησε μια δύσκολη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της ζωής του.

Καθοριστική ήταν η βοήθεια του διάσημου μοντέλου Fabio Lanzoni, ο οποίος τον βοήθησε να φύγει από την κοινότητα και να ξεκινήσει από την αρχή.

«Δεν θέλω να πιστεύει κανείς ότι δεν μπορεί να του συμβεί»



Σήμερα ο Χόιτ Ρίτσαρντς μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του, όχι μόνο ως προσωπική εξομολόγηση αλλά και ως προειδοποίηση.

Έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του και προσπαθεί να εξηγήσει πώς ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει τον έλεγχο της ζωής του χωρίς να το αντιληφθεί. «Όταν παραδίδεις τη δύναμή σου σε κάποιον άλλον, δημιουργείται μια σχέση εξάρτησης», λέει.

Η ιστορία του πρώην supermodel είναι τελικά κάτι περισσότερο από μια παράξενη ιστορία για έναν «εξωγήινο» και μια αίρεση. Είναι μια ιστορία για τη γοητεία της εξουσίας, την ανάγκη για νόημα και το πόσο εύκολα η λάμψη μπορεί να κρύψει μια σκοτεινή πραγματικότητα.

Πηγή: BBC