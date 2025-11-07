Χολαργός: Άνδρας αποπειράθηκε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού - Ελεύθερος παρά το βαρύ ιστορικό

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ενός σχολείου στον Χολαργό ότι ένας άνδρας προσπάθησε να παρασύρει έναν μαθητή στο σπίτι του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, με έναν μυστηριώδη άνδρα, ο οποίος φέρεται να συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, να πλησιάζει τον ανήλικο με το αυτοκίνητό του και να αποπειράται να τον οδηγήσει στην οικία του.

Άμεσα, η μητέρα του παρολίγον θύματος ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ όπως διαπιστώθηκε, τον συγκεκριμένο τον γνωρίζουν οι Αρχές, καθώς το 2019 είχε συλληφθεί στην Κέρκυρα με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη ενώ έχουν ενημερωθεί οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο εν λόγω δημοτικό σχολείο.

