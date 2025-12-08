Χολαργός: Θύμα ενέδρας και μαχαιρώματος 15χρονος - Η ανήλικη-«δόλωμα» και η φωτογραφία στα social

Θύμα ενέδρας έπεσε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς δύο άτομα ηλικίας 20 και 15 ετών τον χτύπησαν και τον μαχαίρωσαν. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, με τον ανήλικο μαθητή να πέφτει θύμα ενέδρας στην περιοχή του Χολαργού.

Η ανήλικη - «δόλωμα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονο έκλεισε ραντεβού με μία ανήλικη κοπέλα με την οποία γνωρίστηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ως σημείο συνάντησης ορίστηκε η οδός 17ης Νοεμβρίου στον Χολαργό, λίγα μέτρα μακριά από ένα καφέ στο οποίο και καθόντουσαν. Πράγματι η ανήλικη εμφανίστηκε μαζί με μία φίλη της, ωστόσο, σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκαν ένας 20χρονος κι ένας 15χρονος, οι οποίοι τον χτύπησαν και τον μαχαίρωσαν.

Το θύμα της επίθεσης γνώριζε τον έναν εκ των δραστών, τον οποίον και υπέδειξε στο ΤΔΕΕ Παπάγου – Χολαργού που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, ενώ έδωσε στους αστυνομικούς και το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 15χρονος μετά την άγρια επίθεση ζήτησε βοήθεια από τους ανθρώπους του καφέ, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ενώ νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.

Η ανάρτηση με το μαχαίρι στα social

Οι δράστες προχώρησαν σε... πανηγυρική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πράξη τους, γράφοντας μεταξύ άλλων «έλεγες ότι με έτρεξες και την έφαγες... άμα ξαναμπείς live μην λες τα ίδια...», ενώ επέδειξαν και το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, ταυτοποίησαν τους δράστες και θεωρείται ζήτημα χρόνου η σύλληψη τους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει γίνει ταυτοποίηση και της ανήλικης κοπέλας που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα.