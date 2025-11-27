Χοντρό παρασκήνιο για το Eurogroup:Και ο Μητσοτάκης στην εξίσωση για Πιερρακάκη, στην Αθήνα ο Βέμπερ

Απολύτως κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες σχετικά με την επισημοποίηση ή μη της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Και το παρασκήνιο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται να κατατεθούν οι επίσημες υποψηφιότητες. Μέχρι την ώρα, που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το τοπίο σε επίπεδο Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος δεν είχε ξεκαθαρίσει, καθώς ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών, Βαν Πέτεγκεμ, ένα από τα φαβορί, φαίνεται πως παρέμενε στην κούρσα.

Πάντως, η υπό συζήτηση υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, έχει…περάσει πολύ θετικά τόσο σε επίπεδο Eurogroup, όσο και σε επίπεδο ΕΛΚ, κάτι, που επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως οι Financial Times φιλοξένησαν χθες άρθρο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, ενώ και η Γερμανική έγκριτη εφημερίδα Handlesblatt επεφύλαξε άκρως εγκωμιαστικά σχόλια για τον Έλληνα αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο παιχνίδι της προώθησης της υποψηφιότητας Πιερρακάκη έχει εμπλακεί τις προηγούμενες ημέρες ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το θέμα τρέχει σε επίπεδο ΕΛΚ ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρουσα είναι η…χρονική σύμπτωση της παρουσίας του ισχυρού άνδρα του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ στη χώρα μας αύριο βράδυ, όταν και θα κλιμακώνονται οι παρασκηνιακές διεργασίες για τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup.

Το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε χθες ότι ο πρωθυπουργός παραθέτει απόψε δείπνο προς τιμήν του προέδρου του ΕΛΚ και της Κοινοβουλευτικής του Ομάδος. Σε αυτό θα παρευρεθούν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Και μπορεί επισήμως η ατζέντα να μην είναι οι αρχαιρεσίες στο Eurogroup – o Βέμπερ θα έχει μαζί του τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης αλλά και τον υποψήφιο πρωθυπουργό του αντίστοιχου της Βάδης Βυτερμβέργης – αλλά θεωρείται πολύ πιθανό η συζήτηση να περιστραφεί και γύρω από την πιθανή υποψηφιότητα του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών.

Όπως, πάντως, έχει υπογραμμιστεί και τις προηγούμενες ημέρες, και μόνον η συζήτηση γύρω από το όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη συμβολίζει την τεράστια απόσταση, που έχει διανύσει η χώρα μας μέσα σε 6 μόλις χρόνια, ήτοι από τη γενικευμένη ανυποληψία σε χώρα παράδειγμα για το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.