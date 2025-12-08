«Χορεύοντας» στον πάγο: Η ευρωπαϊκή παράδοση του Ολυμπιακού σε πολικές θερμοκρασίες (video)

Ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι (Τρίτη 09/12, 17:30) εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι. Η 6η αγωνιστική του Champions League σηματοδοτεί μία ιδιαίτερη συνθήκη για τους «ερυθρολεύκους», οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την πίεση για το αποτέλεσμα, αλλά και το πολικό ψύχος, που επικρατεί τον χειμώνα στο Καζακστάν.

Στο πλαίσιο της εκτός έδρας αναμέτρησης των Πειραιωτών, το flash.gr ανασύρει από το ευρωπαϊκό παρελθόν του Ολυμπιακού πέντε αγώνες, στους οποίους οι ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων» αναγκάστηκαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της θερμοκρασίας, χορεύοντας στον πάγο.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ολυμπιακός 1-1 (1998)

Ταξιδεύουμε στο μακρινό 1998/1999 όταν ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Μπάγεβιτς ταξίδεψε στο παγωμένο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ανόρθωσης, φτάνοντας στους ομίλους του Champions League. Εκεί, τους περίμεναν οι Άγιαξ, Πόρτο και Κροάσια (νυν Ντιναμό) Ζάγκρεμπ.

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Γιαννακόπουλου στο Ζάγκρεμπ. Printscreen

Οι Πειραιώτες είχαν ξεκινήσει εξαιρετικά τον όμιλο, κάνοντας το 3/3 εντός έδρας. Έπειτα από την εκτός έδρας ισοπαλία στο Πόρτο και την ήττα στο Άμστερνταμ, χρειάζονταν μόλις έναν βαθμό για να εξασφαλίσουν την πρώτη θέση στο γκρουπ, η οποία οδηγούσε στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κάτω από συνθήκες πολικού ψύχους, ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να περάσει «αλώβητος» από την πρωτεύουσα της Κροατίας. Παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ, μετά από προσπάθεια του Γέλιτσιτς (35'), ο Γιαννακόπουλος με φανταστική κεφαλιά-ψαράκι ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους, δίνοντας στον Ολυμπιακό το εισιτήριο για τους «8» σε μία στιγμή που παραμένει ακόμα και σήμερα χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Ρούμπιν Καζάν - Ολυμπιακός 0-1 (2012)

Ο Ολυμπιακός του Ερνέστο Βαλβέρδε βρέθηκε στους ομίλους του Champions League και κληρώθηκε στο Group F εναντίον των Άρσεναλ, Μαρσέιγ και Μπορούσια Ντόρτμουντ. Έπειτα από μία εξαιρετική πορεία στον όμιλο, κατόρθωσε να εξασφαλίσει 9 βαθμούς συνολικά, όμως αποκλείστηκε άδοξα από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν τρίτοι, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τους «32» του Europa League. Εκεί, τέθηκαν αντιμέτωποι με την Ρούμπιν Καζάν από τη Ρωσία.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονούνται στο χιονισμένο «Λουζνίκι». Πηγή: INTIME

Στην παγωμένη Μόσχα, οι ποδοσφαιριστές του Βαλβέρδε αψήφησαν το κρύο και επικράτησαν της Ρούμπιν με σκορ 1-0. Χρυσός σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ο Νταβίντ Φουστέρ στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήρωας για τους «ερυθρολεύκους» ο Ρόι Κάρολ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι λίγα λεπτά αργότερα. Στον επαναληπτικό του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι Πειραιώτες διπλασίασαν τις νίκες τους, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την φάση των «16».

Μέταλιστ - Ολυμπιακός 0-1 (2012)

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν τη μαγική τους ευρωπαϊκή πορεία και επόμενος τους αντίπαλος στη φάση των «16» ήταν η ουκρανική Μέταλιστ από το Χάρκοβο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού εναντίον της Μέταλιστ. Πηγή: INTIME

Το ημερολόγιο έδειχνε 8 Μαρτίου όταν ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ουκρανία για το πρώτο από τα δύο παιχνίδια εναντίον της Μέταλιστ. Όπως και στη Μόσχα, έτσι και στο Χάρκοβο, ο Νταβίντ Φουστέρ οδήγησε τους «ερυθρολεύκους» στη νίκη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μιραλάς έφερε με ωραία σέντρα από τα αριστερά τη μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Η άμυνα των Ουκρανών δε μπόρεσε να απομακρύνει και ο Ισπανός επιθετικός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ με εξαιρετικό εναέριο σουτ.

Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, όμως ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά, καθώς στον επαναληπτικό του Πειραιά δέχθηκε γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ντιναμό Κιέβου - Ολυμπιακός 1-0 (2019)

Επτά χρόνια μετά τον θρίαμβο στο Χάρκοβο, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Ουκρανία για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League. Οι ποδοσφαιριστές του Μαρτίνς κλήθηκαν να βρουν γκολ, καθώς το 2-2 του πρώτου αγώνα εναντίον της Ντιναμό Κιέβου δεν τους επέτρεπε να ελπίζουν σε πρόκριση εναλλακτικά.

Επιθετική προσπάθεια του Ποντένσε ανάμεσα σε δύο παίκτες της Ντιναμό Κιέβου. Πηγή: INTIME

Το παγωμένο «Ολιμπίνσκι» των -7 βαθμών κελσίου αποδείχθηκε σημαντικό εμπόδιο για τους Πειραιώτες, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Μπόικο. Οι γηπεδούχοι της Ντιναμό προηγήθηκαν στο σκορ, όταν στο 32' ο Σολ κέρδισε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Σα, στέλνοντας τη μπάλα στον ουρανό των διχτύων.

Οι «ερυθρόλευκοι» έψαξαν το γκολ που θα τους επανέφερε στο... κόλπο της πρόκρισης, όμως οι κλασσικές ευκαιρίες των Χασάν και Γκερέρο δεν μπόρεσαν να φέρουν την πολυπόθητη ισοφάριση.

Μπόντο Γκλιμτ - Ολυμπιακός 3-0 (2025)

Ήταν 6 Μαρτίου του 2025 όταν ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ταξίδευε στην ψυχρή Νορβηγία για να διεκδικήσει μία θέση στους καλύτερους «8» του Europa League.

Έπειτα από μία αρκετά καλή χρονιά, οι «ερυθρόλευκοι» τέθηκαν αντιμέτωποι με την πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Μπόντο Γκλιμτ. Ο πλαστικός χλοοτάπητας του γηπέδου έδειξε να δυσκολεύει τους ποδοσφαιριστές του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος είδε την ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ από νωρίς.

Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γκούντερσεν πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά χτύπησε στην πλάτη του άτυχου Τζολάκη, καταλήγοντας στα δίχτυα.

Οι εκπληκτικοί Νορβηγοί διπλασίασαν τα τέρματα τους στο παιχνίδι, όταν στο 45' ο Χεγκ ευστόχησε εξ επαφής. Ο ίδιος παίκτης έγραψε και το 3-0, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Μπιέρκαν από τα αριστερά.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπόντο Γκλιμτ.